2XKO: Riot Games presenta el primer tráiler de Teemo, el décimo campeón del juego

La semana pasada, Riot Games compartió una nueva actualización para la beta cerrada de 2XKO con algunos ajustes importantes para algunos personajes. Ahora, la desarrolladora estadounidense ha compartido el primer adelanto del Teemo, el décimo campeón de 2XKO.

¿Cuándo llegará Teemo e iniciará el acceso anticipado para PC de 2XKO?

Teemo, el décimo campeón de League of Legends en unirse a 2XKO, estará disponible a partir del martes 7 de octubre de 2025. Su lanzamiento coincide con la fecha en que la beta cerrada de 2XKO finaliza y comienza la fase de acceso anticipado. Gracias al tráiler, nos hemos podido dar cuenta que Teemo ha sido diseñado como un personaje de control o zoner.

La baja estatura de Teemo le otorga una hurtbox más pequeña que la de otros personajes.

En League of Legends, el estilo de pelea de Teemo se basa en el uso de hongos que actúan como minas terrestres para controlar el espacio, requiriendo detección de invisibilidad para que los enemigos eviten las trampas. Sin embargo, a diferencia de su versión en el MOBA, en 2XKO Teemo es una amenaza directa, especialmente para oponentes de mayor tamaño, gracias a una amplia variedad de proyectiles que cubren diferentes zonas del escenario.

El tráiler de jugabilidad también muestra que Teemo cuenta con un alto grado de movilidad. Algunos de sus ataques, como un normal que usa una sartén, parecen tener un alcance mayor de lo que su tamaño podría sugerir. Además, Teemo puede utilizar sus hongos para atacar indirectamente, con la capacidad de ordenarlos para que reboten periódicamente hacia el oponente, generando más presión.

Para conocer, las notas del último parche o actualización de 2XKO antes del fin de la beta cerrada, y el inicio del acceso anticipado, el próximo 7 de octubre; les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Riot Games en YouTube