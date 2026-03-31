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2XKO: Riot presenta a Akali y confirma su fecha de lanzamiento

Akali llega a 2XKO el 7 de abril de 2026. Conoce su estilo rushdown, mecánicas de movilidad aérea y el uso táctico de su cortina de humo.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El equipo de desarrollo de 2XKO ha compartido el tráiler de presentación de Akali, el siguiente campeón en unirse a la plantilla de personajes del juego de pelea de Riot Games. Tras la llegada de Akali, se espera que Senna sea el siguiente campeón en incorporarse a 2XKO.

¿Cuándo estará disponible Akali en 2XKO?

A través de un nuevo tráiler de jugabilidad, se confirmó que Akali, la nueva campeona estará disponible para los jugadores de 2XKO a partir del martes 7 de abril de 2026. Se espera que junto a Akali, Riot Games implemente un nuevo parche, posiblemente con cambios de ajuste y balance al juego.

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¿Cómo pelea Akali en 2XKO?

El estilo de pelea de Akali en 2XKO, la define como un personaje del arquetipo rushdown. Es así que su conjunto de movimientos está orientado a mantener una presión constante sobre el oponente, facilitando la ejecución de mix-ups para romper la defensa rival. Una de sus capacidades principales reside en la movilidad aérea. Akali puede teletransportarse desde el aire directamente hacia el suelo. Gracias a esto, ella puede hacer transiciones inmediatas hacia ataques bajos, castigando a los oponentes que esperen bloquear un golpe alto tras un salto.

En cuanto al resto de sus herramientas ofensivas, Akali dispone de una ráfaga de kunais que funcionan como proyectiles. Sin embargo,al parecer, este recurso no está diseñado para el control de espacio a larga distancia o el zoneo, sino como una herramienta de apoyo para cerrar la brecha y aproximarse al adversario de manera segura.

Otra característica relevante en el estilo de pelea de Akali en 2XKO es su bomba de humo. Esta habilidad posee una propiedad específica: mientras Akali se desplaza dentro de la cortina de humo, adquiere la facultad de atravesar proyectiles enemigos sin recibir daño. Este efecto es ideal contra personajes que dependan de ataques a distancia. Ya que, Akali puede neutralizar el acoso del rival y retomar la iniciativa y el espacio necesario para el combate cercano.

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Fuente: canal de 2XKO en YouTube

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