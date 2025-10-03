Videojuegos

2XKO: Riot revela, por accidente, a Warwick el onceavo campeón del juego

Adicionalmente, Riot Games ha compartido un video que muestra algunos de los cambios que llegarán a 2XKO con el inicio del acceso anticipado.

Ayer conocimos algunos de los cambios que llegarán la semana entrante con el inicio del periodo de acceso anticipado de 2XKO para todos los usuarios de PC. Ahora, Riot Games, ha lanzado una serie de videos que detallan algunos de elementos cosméticos que podremos adquirir una vez inicie el acceso anticipado. Sin embargo, la cuenta oficial de 2XKO para Brasil —por error—compartió uno de estos videos que termino por revelar al onceavo personaje del juego.

Estos son algunos de los cambios y opciones de calidad de vida como los Combo Trials a los tutoriales y el visor de frames para el modo entrenamiento de 2XKO que estarán disponibles a partir del 7 de octubre.

¿Luego de la llegada de Teemo cuál será el siguiente personaje en unirse a 2XKO?

Riot Games lanzará el Ultra Starter Pack, un paquete que incluirá los conocidos atuendos de Arcane para los personajes Vi, Jinx y Ekko, junto con contenido adicional como skins para avatares.

El cyborg hombre lobo Warwick fue presentado con dos skins diferentes. Este es un personaje que el LOL se caracteriza por poseer un estilo de combate cuerpo a cuerpo, caracterizado por su gran fuerza y agilidad. Así que esperamos que por sus características en el MOBA Warwick sea un personaje perteneciente al arquetipo rushdown.

Otras adiciones que llegarán a 2XKO la semana entrante incluyen la apertura de la Tienda y la llegada del primer Pase de Batalla de 2XKO, que ofrecerá recompensas tanto en su versión gratuita como premium.

¿Cuándo llegará Teemo e iniciará el acceso anticipado para PC de 2XKO?

Teemo, el décimo campeón de League of Legends en unirse a 2XKO, estará disponible a partir del martes 7 de octubre de 2025. Su lanzamiento coincide con la fecha en que la beta cerrada de 2XKO finaliza y comienza la fase de acceso anticipado. Gracias al tráiler, nos hemos podido dar cuenta que Teemo ha sido diseñado como un personaje de control o zoner.

Vía: @CrazyDiamond777
Fuente: @2XKObrasil

