2XKO: Riot Revela que Akali y Senna serán los siguientes personajes en llegar

El equipo de desarrollo de 2XKO, encabezado por Shaun Rivera, ha compartido una nueva actualización sobre el estado actual del juego de pelea de Riot Games. Adicionalmente, han compartido los pilares que guiarán la evolución de la jugabililidad y ecosistema competitivo de 2XKO durante 2026. Entre las novedades comentadas por el desarrollador, destacan la presentación de los siguientes campeones del juego y detalla algunos ajustes y cambios que tendrán las mecanicas del juego.

Akali y Senna son las nuevas campeonas de 2XKO

Gameplay clip previews for Akali & Senna in 2XKO. pic.twitter.com/Idcxynm2mP — Fighting Game Anniversaries (@FGAnniversaries) February 13, 2026

La actualización reveló la llegada de dos nuevas combatientes provenientes del universo de League of Legends. Akali, una ninja de alta precisión y estilo de combate ágil y Senna, personaje que utiliza un cañón de luz y sombra, combinando ataques a distancia con una transformación con forma de «espectro» que sirve para presionar de cerca al oponente.

Nuevos modos y ajustes para jugar a 2XKO

Por el momento Riot Games se encuentra trabajando en la implementación de un Modo Dúo Local. Esta función permitirá que dos jugadores participen en sesiones de juego cooperativo en línea desde la misma consola o PC. Aunque la característica se encuentra en fase de prototipo, los desarrolladores la han calificado como una prioridad para aumentar la accesibilidad del título.

En cuanto a las mecanicas del juego, el equipo de Riot Games confirmó que se seguirá priorizando la velocidad y la profundidad técnica. No obstante, reconoció la necesidad de definir mejor las fortalezas y debilidades de los campeones. En particular, Shaun mencionó que en el futuro harán ajustes a Yasuo y Ekko, quienes actualmente —a pesar de haber recibido multiples cambios— siguen dominando el meta del competitivo de 2XKO. Asimismo, se trabaja en solucionar problemas técnicos como el screen tearing reportado por los usuarios de consolas.

Finalmente, se anunció que para fortalecer las comunidades locales de 2XKO, Riot Games lanzará un programa de apoyo para organizadores de torneos (TOs), el cual incluirá recompensas exclusivas dentro del juego para los participantes. Este sistema se probará primero en eventos seleccionados antes de abrirse a solicitudes globales.

Fuente: Play2XKO