2XKO: todos los cambios y notas del parche de corrección encargado de eliminar algunos glitches

Riot Games continúa escuchando a la comunidad de 2XKO y ha arreglado algunos bugs y glitches que estaban tomando popularidad.

Por Cesar Salcedo
Riot Games ha implementado una actualización rápida para 2XKO tras el reciente inicio de la beta cerrada del juego para PC. El objetivo de este parche es resolver varios problemas reportados por los jugadores, adicional a otros que se enfocan en corregir fallos específicos que afectaban la jugabilidad y el rendimiento.

El ajuste más notable se centra en tres personajes. El primero es Vi, a quien se le corrigió un bug que permitía cancelar su dash, una falla que le permitía extender sus combos más allá de lo previsto por los desarrolladores. Este glitch había sido ampliamente comentado por la comunidad de jugadores.

En el caso de Yasuo, se ha solucionado el problema que le permitía encadenar de forma continua sus ataques ligeros (L attacks) al realizar un relevo (tag out). La comunidad comparó este bug con la técnica de «Wobbling» de los Ice Climbers en Super Smash Bros. Melee.

Por otro lado, se resolvió un error de desincronización en la super definitiva de Ekko, Además, la actualización incluyó correcciones generales para diversos cuelgues y errores que se presentaron en la primera semana de la beta cerrada. Riot Games ha señalado que continuará con las actualizaciones regulares a 2XKO a medida que se descubran nuevos bugs o glitches.

¿Cuáles son los cambios y notas del parche de corrección de 2XKO de septiembre de 2025?

Problemas solucionados

  • Se corrigió un bug que permitía a Vi cancelar algunas habilidades de dash.
  • Se corrigió un problema causado por Mega Timewinder (S1 Super) de Ekko.
  • Se corrigieron varios bloqueos y errores.
  • Se corrigió un problema que permitía a Yasuo encadenar continuamente los ataques L mientras estaba etiquetado. (Nos referimos a esto como el «Yasuobble» internamente).

Problemas conocidos

  • Ciertos periféricos constantemente introducen arriba y atrás. Si estás experimentando esto, consulta nuestro artículo de soporte para posibles soluciones.
Fuente: Riot Games

