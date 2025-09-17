2XKO: todos los cambios y notas del parche de corrección encargado de eliminar algunos glitches

Riot Games ha implementado una actualización rápida para 2XKO tras el reciente inicio de la beta cerrada del juego para PC. El objetivo de este parche es resolver varios problemas reportados por los jugadores, adicional a otros que se enfocan en corregir fallos específicos que afectaban la jugabilidad y el rendimiento.

El ajuste más notable se centra en tres personajes. El primero es Vi, a quien se le corrigió un bug que permitía cancelar su dash, una falla que le permitía extender sus combos más allá de lo previsto por los desarrolladores. Este glitch había sido ampliamente comentado por la comunidad de jugadores.

Heard about Vi's kara exploit with her step dash and the L+M input, so I decided to lab it.

Normally you can't loop it, but you can crouch cancel the kara dash to get out of that state, which allows the infinite dashes. Block pressure is the most broken part about this. #2XKO_VI pic.twitter.com/KcBgW49JbS — Exslide (@ExsliderX) September 14, 2025

En el caso de Yasuo, se ha solucionado el problema que le permitía encadenar de forma continua sus ataques ligeros (L attacks) al realizar un relevo (tag out). La comunidad comparó este bug con la técnica de «Wobbling» de los Ice Climbers en Super Smash Bros. Melee.

Por otro lado, se resolvió un error de desincronización en la super definitiva de Ekko, Además, la actualización incluyó correcciones generales para diversos cuelgues y errores que se presentaron en la primera semana de la beta cerrada. Riot Games ha señalado que continuará con las actualizaciones regulares a 2XKO a medida que se descubran nuevos bugs o glitches.

¿Cuáles son los cambios y notas del parche de corrección de 2XKO de septiembre de 2025?

Problemas solucionados

Se corrigió un bug que permitía a Vi cancelar algunas habilidades de dash.

Se corrigió un problema causado por Mega Timewinder (S1 Super) de Ekko.

Se corrigieron varios bloqueos y errores.

Se corrigió un problema que permitía a Yasuo encadenar continuamente los ataques L mientras estaba etiquetado. (Nos referimos a esto como el «Yasuobble» internamente).

Problemas conocidos

Ciertos periféricos constantemente introducen arriba y atrás. Si estás experimentando esto, consulta nuestro artículo de soporte para posibles soluciones.

Fuente: Riot Games