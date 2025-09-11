Videojuegos

2XKO: usuarios filtran el décimo personaje antes del lanzamiento oficial

Teemo, el explorador veloz de Bandle, será el personaje con el que Riot Games completará el grupo inicial de luchadores de 2XKO.

La beta cerrada de 2XKO, el juego de pelea de Riot Games ambientado en el universo de LOL, se lanzó esta semana con nueve personajes jugables. Sin embargo, los desarrolladores ya habían confirmado que la versión final del juego será lanzada con diez personajes. Ahora, parece que el misterio que rodeaba al décimo personaje ha sido resuelto gracias a una reciente filtración.

¿Cuál es el décimo personaje jugable de 2XKO?

La cuenta de X, antes Twitter, conocida como SkinSpotlights, un reconocido minero de datos, publicó una imagen del primer pase de batalla de 2XKO. La imagen, encontrada en los datos de la beta cerrada, mostraba nuevas apariencias para los campeones Yasuo, Illaoi y Braum. No obstante, junto a ellos se encuentra la figura de quien se presume es el décimo personaje. Es así que la silueta y características coincidieron con las del popular campeón de League of Legends, Teemo que sería el décimo personaje de 2XKO.

Lo que comenzó como una especulación se volvió casi una confirmación cuando la cuenta oficial de 2XKO respondió a la publicación de la filtración. Con una respuesta un tanto sarcástica, la cuenta oficial escribió: “¿Cómo llegó eso ahí?”. Esta reacción fue interpretada por la comunidad como una confirmación de la autenticidad de la información.

El incidente ha generado un gran revuelo en la comunidad. Ya que, aunque no se han revelado oficialmente los detalles de las habilidades del personaje, la naturaleza de Teemo sugiere que podría ser un jugador con un estilo de pelea poco ortodoxo. Aunque otros sugieren que, los desarrolladores de 2XKO se han podido inspirar en Rocket Raccon de UMvC3.

La beta cerrada de 2XKO ya está disponible con los siguientes personajes:

  • Darius
  • Ahri
  • Ekko
  • Yasuo
  • Illaoi
  • Braum
  • Jinx
  • Vi
  • Blitzcrank

Pueden ver toda la información sobre el juego de pelea de Riot Games a continuación:

Vía: Eventhubs

