2XKO, Valorant, LOL y otros juegos de Riot Games han quedado prohibidos para menores de 18 años en Brasil

Riot Games en Brasil tendrá que ajustar sus juegos para cumplir con las recientes actualizaciones del Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA). Estas modificaciones legales, las cuales buscan regular sistemas de microtransacciones y proteger a los menores en entornos digitales, obligarán a Riot Games a implementar sistemas de verificación de edad y controles parentales estrictos en todos sus juegos.

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¿Desde cuándo estarán prohibidos los juegos de Riot Games para los menores de 18 años?

A partir del lunes 16 de marzo, todos los usuarios de más de 18 años de 2XKO y otros juegos de Riot Games deberán confirmar su mayoría de edad al iniciar sesión. Para esto, la plataforma ha dispuesto cuatro métodos para este proceso. El uso del CPF (Registro de Personas Físicas), tarjetas de pago (débito o crédito), el escaneo de un documento de identidad oficial o una estimación de edad mediante reconocimiento facial.

Para los menores de edad, el panorama varía según el videojuego. Títulos como League of Legends, 2XKO, Teamfight Tactics, Wild Rift y Legends of Runeterra recibirán una reclasificación temporal de 18 años. Esto implica que, a partir del miércoles 18 de marzo, el acceso para menores de edad a estos juegos quedará suspendido. Riot Games ha aclarado que las cuentas afectadas entrarán en un estado de pausa. Así que, no se perderá el progreso ni los datos recolectados, pero el ingreso solo se restaurará cuando el usuario cumpla la edad requerida. Sin embargo, cuando la empresa logre ajustar los juegos a las normativas del ECA, estas cuentas serán desbloqueadas. Este es un proceso que se estima concluirá a inicios de 2027.

¿Cuáles son las restricciones particulares que tendrá Valorant en Brasil?

Valorant, FPS que es todo un fenómeno en nuestra región, operará bajo un esquema distinto a l de los otros juegos de Riot Games. Los jugadores de entre 12 y 17 años podrán continuar su actividad siempre que cuenten con la autorización de sus padres o tutores. El procedimiento requiere que el joven proporcione el correo electrónico de su responsable, quien deberá otorgar el consentimiento formal a través del nuevo portal de control parental que habilitará Riot Games.

Reiteramos que esta es una medida exclusiva para el territorio brasileño y responde a la necesidad de adecuar los sistemas de «Gacha» y «Loot Boxes» de los videojuegos a las restricciones de la ley local. No obstante, este tipo de seguridad es necesaria para evitar las prácticas abusivas de monetización y fidelización de esta clase de juegos como servicio.

Vía: Ovicio