2XKO: ya está abierto el registro para la alpha de agosto

Desde inicios del 2024 conocemos que 2XKO es el nombre del juego de pelea de Riot Games, anteriormente conocido como Project L. Ahora luego de seis meses de ser anunciado el nombre del juego y conocer —gracias a varios eventos— vídeos de peleas de exhibición, Riot por fin ha revelado cuándo se llevará a cabo el periodo de prueba alpha de 2XKO.

El anuncio del periodo de prueba alpha de 2XKO lo hizo Tom Canno en un video de preguntas y respuestas con Sajam, uno de los jugadores profesionales de juegos de pelea más conocidos en Estados Unidos, el cual recientemente participó en el primer World Warrior del CPT 2024 en la región de Centro America por el equipo Tigers.

¿Cuándo se llevará a cabo el periodo de prueba alpha de 2XKO?

2XKO Alpha Lab, como han denominado a estre periodo de prueba en Riot Games, se llevará a cabo desde el jueves 8 hasta el lunes 19 de agosto del 2024. Si no son seleccionados o no alcanzan a jugar en esas fechas el juego de pelea de Riot Games, no se preocupen. Ya que Riot planea realizar más pruebas públicas antes del lanzamiento de 2XKO. Sin embargo, las fechas y horarios se revelarán más adelante.

¿Cómo me registro para jugar el periodo de prueba alpha de 2XKO?

La primera prueba pública, o Alpha Lab, del juego de pelea de Riot Games estará disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S con un código que permitirá a los usuarios acceder a la versión de su preferencia. Para obtener este código debemos registrarnos y llenar una encuesta que llegará a nuestro correo electrónico asociado con nuestra Riot ID. Pero entonces, ¿cómo me registro al Alpha Lab de 2XKO?

Pueden registrarse en el Alpha Lab de 2XKO siguiendo el siguiente enlace. Deben estar atentos, ya que la encuesta no tarda mucho en llegar al correo. Si no quedan seleccionados para participar en este primer periodo de prueba de 2XKO deben estar atentos a cualquier anuncio que se de en EVO 2024. Ya que, desde febrero conocemos que Riot Games estará presente en el torneo de juegos de pelea más importante del año.

¿Cuándo es y dónde puedo ver EVO 2024?

El año pasado los creadores de Evolution Championship Series recibieron las llaves de la ciudad de Las Vegas.

EVO 2024 se llevará a cabo del 19 al 21 de julio en Las Vegas. Los primeros dos días del evento se situarán en el centro de convenciones del hotel Mandalay Bay. Las finales de los torneos de EVO 2024 se vivirán en la arena del centro de convenciones de Las Vegas, el domingo 6 de agosto. Los que se preguntan dónde pueden ver las peleas de los torneos de EVO 2024 desde casa no se deben preocupar, ya que como es costumbre Evolution Championship Series será transmitido en el canal oficial de EVO en Twitch.

Fuente: cuenta oficial de 2XKO, el juego de pelea de Riot Games en X, antes Twitter.