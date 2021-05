505 Games ha anunciado el desarrollo de Ghostrunner 2

Ghostrunner se lanzó en octubre del año pasado. Este juego fue distribuido por 505 Games y All In! Games. Hace poco, 505 Games adquirió la propiedad intelectual del juego. La empresa italiana ha anunciado que una vez más trabajará con One More Level para lanzar Ghostrunner 2. En el comunicado de prensa, la empresa indica que Ghostrunner ha vendido 600 000 copias a la fecha, así que consideran ha sido un éxito. Debido a esto, 505 Games anunció que hará una inversión inicial de 5 millones de euros en el desarrollo de este proyecto.

¿De qué trata Ghostrunner?

Ghostrunner llevará a los jugadores a un futuro donde la humanidad está devastada. Los pocos humanos que quedan con vida habitan en la torre Dharma. Este lugar es un campo de batalla en el que cada quien busca cómo sobrevivir. El jugador deberá recorrer esta estructura y enfrentar todos los peligros que encuentre. En el camino descubrirá la historia de este mundo. Este juego fue lanzado para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC y llegará consolas de nueva generación a finales del 2021.

¿A qué plataformas llegará Ghostrunner 2?

El juego llegará para PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC. Por el momento, no se ha revelado la fecha de lanzamiento de Ghostrunner 2.

Vía: Gematsu