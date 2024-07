7 juegos de NES se unen a Nintendo Switch Online

Nintendo World Championships: NES Edition está a la vuelta de la esquina y la compañía celebra el mes de su lanzamiento con más juegos de NES para el servicio Nintendo Switch Online. Es una inusual cantidad para una sola plataforma, de ahí que el motivo sea el próximo título competitivo de la consola híbrida homenajeando la era de los 8-bit. A continuación los siete juegos disponibles a partir de la fecha, con solo actualizar la aplicación de NES en Switch (y contar con la membresía básica por lo menos).

Urban Champion

En estas calles solo hay una regla: golpear o ser golpeado. Urban Champion, el primer juego de lucha en 2D de Nintendo de 1986, es un enfrentamiento a puño limpio entre luchadores que buscan obtener el rango de Campeón y, en el proceso, enviar a su oponente a caer por la alcantarilla más cercana. Si tienen éxito, ganarán lluvias de confeti de los residentes locales y, eventualmente, suficientes símbolos de victoria para proclamarse campeones indiscutibles.

Tengan cuidado con los vecinos enojados que intentarán arrojarles macetas en la cabeza. La policía hará apariciones ocasionales para interrumpir temporalmente la pelea o para realizar un arresto si se acaba el tiempo. ¡Enfréntate a un oponente de la computadora o a un amigo y demuestra tu valía para convertirte en el Campeón Urbano!

Golf

Juega al golf y vuelve a visitar uno de los juegos deportivos originales de NES. Este clásico de 1990 te ofrece 36 hoyos de acción de golf realista, con obstáculos que cambian cada vez que juegas (por lo que tendrás que planificar una estrategia además de simplemente «hacer swing»). Verifica la dirección del viento, selecciona el palo correcto y ajusta el ‘swing’ mientras realizas tu ‘drive’. Un cuadro de mando realiza un seguimiento de tus golpes en cada hoyo, mientras te enfrentas a calles sinuosas y trampas de arena hambrientas.

Donkey Kong Jr. Math

Lanzado originalmente en 1986, Donkey Kong Jr. Math toma la jugabilidad del juego original de Donkey Kong Jr. y agrega un elemento adicional de desafío matemático. Juega como Donkey Kong Jr. y rescata a Donkey Kong, que ha sido encarcelado otra vez por Mario. Navega a través de plataformas para resolver acertijos basados ​​en matemáticas, lo que requiere que hagas de todo, desde recolectar números hasta tomar símbolos apropiados que los sumen, resten, multipliquen y dividan según sea necesario. En el camino, recogerás frutas y llaves, te asegurarás de evitar los molestos pájaros, las desagradables chispas eléctricas y los espeluznantes masticadores.

Mach Rider

Ambientado 88 años en el futuro (a partir de hoy) o 127 años en el futuro (a partir de la fecha de lanzamiento original del juego en 1985), Mach Rider es un juego de carreras de combate vehicular, donde los jugadores conducen su Quadrunner fuertemente armado a través de los páramos en ruinas de la Tierra en el año 2112. Participa en el curso de lucha y ábrete camino a través de 10 sectores diferentes, evitando obstáculos y derrotando enemigos. O prueba suerte en el curso de resistencia, donde intentas completar sectores en un límite de tiempo establecido, con bidones de petróleo y oponentes decididos a frenarte. También puedes afrontar la contrarreloj en el modo Solo Course. Recuerda, eres la única esperanza de la Tierra.

The Mystery of Atlantis

Conocido como Atlantis no Nazo en Japón, The Mystery of Atlantis es una aventura de desplazamiento lateral en la que los jugadores asumen el papel de Wyn, un explorador aficionado que intenta descubrir los secretos de una civilización perdida y rescatar a su maestro cautivo del malvado emperador Zavyra. Usando cartuchos de dinamita, Wyn intentará sobrevivir en innumerables lugares exóticos, como cuevas, templos e incluso nubes. Atlantis se compone de 100 zonas, cada una conectada por portales. Tu éxito en el laberinto de la isla dependerá de las puertas que atravieses y del camino que tomes.

Solar Jetman

Eres Jetman en una peligrosa búsqueda para recolectar las piezas perdidas del Golden Warpship, una nave casi mítica capaz de realizar viajes interestelares. Este juego de disparos multidireccional de principios de los noventa te coloca en la cabina del Jetpod de Jetman, mientras exploras 12 mundos alienígenas amenazantes, cada uno con su propio nivel de gravedad. Recoge bienes alienígenas a lo largo del camino para ganar puntos, que puedes canjear por equipo en el puesto comercial de Interstellar Marketing Co. Una vez que descubras una pieza de la nave de guerra, tendrás que remolcarla de regreso a tu nave nodriza, luchando contra la resistencia adicional que afecta tu maniobrabilidad.

Cobra Triangle

¿Has oído hablar del Triángulo de las Bermudas? Bueno, ese es un crucero por un resort comparado con lo que te espera. Pon a prueba tus habilidades y reflejos al timón de una lancha rápida clase Cobra en este juego de acción de 1989 basado en vehículos. En este juego de carreras de botes y combate vehicular, enfrentarás desafíos de alta velocidad que incluyen embarcaciones enemigas equipadas con cañones, nadadores en peligro, monstruos marinos mortales, remolinos peligrosos y bombas de tiempo. Juega a través de 25 etapas de caos acuático, donde necesitarás recolectar elementos potenciadores repartidos por los niveles, para mejorar tu velocidad y potencia de fuego.

