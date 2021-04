A falta de un nuevo Metroid, Prime 2D es una increíble opción

A diferencia de la primera década de los dos mil, donde la franquicia de Metroid fue favorecida con una buena cantidad de nueve lanzamientos, en estos tiempos es todo un logro poder ver un nuevo juego de la saga. Entre 2011 y 2020, solo Metroid Prime: Federation Force y Metroid: Samus Returns estuvieron presentes de forma oficial, y de esos solo el segundo para 3DS –un ‘remake’ del juego original 2D para Game Boy– tuvo mejor recepción, especialmente porque volvía al estilo clásico en un ambiente 2.5D.

Poco antes de eso y de manera extraoficial, un dedicado fan de Metroid invirtió ocho años en desarrollar a través de Game Maker un juego titulado Another Metroid 2 Remake. Mucho más que un ‘remake’ porque le añade, aparte del aspecto visual cercano a Zero Mission, un mapa redibujado, más niveles, elementos de juego, enemigos, jefes e información de ambiente. Un excelente homenaje que no tardó mucho en ser retirado pero que dejó huella entre los grandes.

Por esta misma línea ahora conocemos Prime 2D, proyecto cuyos desarrolladores afirman haber invertido 15 años y cuyo primer demo se encuentra disponible para descargar. El concepto bajo este juego es recrear todo Metroid Prime con una estética 2D reminiscente a Super Metroid y la habilidad de apuntar en 360º, misma que vimos en Samus Returns para 3DS, pero haciendo uso de un ‘mouse’ en PC.

De vuelta a Tallon IV

Vía Varia the Hunter en YouTube

El juego salta directamente a la superficie de Tallon IV, planeta antiguamente habitado por los Chozo y donde encontramos al aterrizar la misma lluvia del hub, vegetación, totem, ruinas y el jefe Hive Mecha, que en esta versión cuenta con segunda fase de batalla. Se pueden reclamar las mejoras de misiles, la Morph Ball, y básicamente es todo, pero el trabajo realizado es bastante prometedor de llegarse a completar.

A estas alturas no dudamos que recibirán una carta por parte de los abogados de Nintendo, pero por el momento solo nos resta soñar con un completo Prime 2 y de paso con el oficial Metroid Prime 4 que hasta ahora se ve igual de lejano.