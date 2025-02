A Jean Reno no le molesta volver a interpretar a Jacques Blanc, su personaje en Onimusha 3

La semana pasada —y ayer en el primer State of play del 2025— Capcom reveló información sobre la remasterización de la segunda entrega de Onimusha. Esto, además del anuncio del nuevo juego de la franquicia Oniumusha protagonizado por Musashi Miyamoto, ha hecho que los fanáticos del hack and slash de Capcom se pregunten si el tercer juego; Onimusha 3: Demon Siege, recibirá el mismo tratamiento que los anteriores juegos. Sin embargo, esto puede que no sea tan fácil con Onimusha 3: Demon Siege debido a la participación del actor hispano-francés Jean Reno.

Jean Reno habla sobre su regreso a la franquicia Onimusha

Cuando una estrella del cine participa en un videojuego, algunas veces, los relanzamientos o remasterizaciones tienen que hacer cambios a sus personajes. Esto debido a que los derechos de imagen de los actores no son renovados. Así que es normal que debido a la importancia del personaje de Reno en Onimusha 3: Demon Siege no sea tan fácil tener alguna especie de relanzamiento de este juego. Cabe resaltar, que con los juegos de la franquicia Onimusha, Capcom ha utilizado a actores para dar voze imagen a los personajes principales.

Onimusha 3: Demon Siege debutó en la PlayStation 2 el 26 de febrero de 2004.

Afortunadamente, la franquicia Onimusha no parece tener estos problemas. Ya que, anteriormente, el modelo y voz original de Samanosuke, Takeshi Kaneshiro, volvió para regrabar sus líneas de diálogo en Onimusha: Warlords. El medio VG24, contactó al agente de Jean Reno y le preguntó si el actor tendrá entreres en un regreso a un posible relanzamiento de Onimusha 3: Demon Siege. A esta pregunta, el agente respondió: «Por supuesto, Jean estaría encantado de regresar su papel en Onimusha 3». Ahora solo resta esperar al lanzamiento de Onimusha 2: Samurai’s Destiny y la llegada de Onimusha: Way of the Sword para conocer si Capcom relanzará la tercera entrega. Así que, teniendo en cuenta que la franquicia Onimusha cumple 25 años en el 2026, no sería descabellado pensar que Capcom podría dar una noticia a aquellos que esperan tener en su biblioteca de juegos de actual generación todos los juegos de Onimusha.

Vía: vg247