Videojuegos

A meses de cumplir 20 años, PS3 recibe una nueva actualización de sistema

Viejo, no obsoleto.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

PlayStation 3 o PS3 cumple 20 años en noviembre de este año, pero eso no ha impedido que Sony siga actualizando la consola con más actualizaciones de ‘firmware’. Ya puedes descargar la actualización de ‘software’ del sistema PS3, que sería la versión 4.93. Esto es necesario para seguir utilizando las funciones en línea en la consola, como por ejemplo la PlayStation Store para comprar juegos de PS3, PS2, PSone, PS Vita y PSP.

En este punto del ciclo de vida de PS3, no se añaden nuevas funciones por obvias razones. Sony dejó de hacerlo hace años, como era de esperarse. Así que las notas de la actualización no van más allá de mejorar el desempeño del sistema. Aquellos usuarios que hayan aplicado modificaciones no oficiales, podrían abstenerse de actualizar antes de conocer a fondo los resultados.

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Sony lanzó su PS3 en noviembre de 2006 en Estados Unidos y Japón, aunque en el Europa hubo que esperar hasta marzo del 2007 para tenerla en las manos. La consola fue famosa por su elevado precio de lanzamiento y su compleja arquitectura, lo que dificultó el desarrollo para estudios externos debido al procesador. Por sus características técnicas internas los juegos de PS3 no son retrocompatibles con PS4 o PS5, aunque si eres miembro de PS Plus Premium puedes reproducir por ‘streaming’ una selección de juegos incluidos en la suscripción.

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Sony actualizado

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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