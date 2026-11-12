A pesar de los rumores, el juego Marvel 1943: Rise of Hydra no ha sido cancelado

Hace casi tres años conocimos Marvel 1943: Rise of Hydra, un juego de acción y aventura desarrollado en el universo Marvel durante la segunda guerra mundial que estaba siendo desarrollado bajo la tutela de Amy Hennig (Soul Reaver, Uncharted) para Skydance New Media. Tendría como protagonistas al Capitán América y a Pantera Negra e inicialmente dijeron que saldría en el año 2025, pero ha sido aplazado múltiples veces y ahora no se espera que salga sino hasta la segunda mitad de 2027.

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Esos constantes aplazamientos, rumores de problemas en su producción y el estado actual de la industria de los videojuegos hicieron que resultara fácil creer un rumor propagado por la cuenta de Twitter @Marvel1943Rise, la cual no es oficial. Según una publicación que ya fue borrada, este juego había sido cancelado y la noticia pronto iba a ser anunciada oficialmente.

Eso no era cierto.

De acuerdo al confiable periodista de Bloomberg Jason Schreier, «Skydance Games le dijo al equipo detrás de Marvel 1943: Rise of Hydra en Slack esa misma tarde que el juego no estaba cancelado». Esto fue confirmado luego por otras publicaciones y desarrolladores del mismo juego.

Skydance Games told the development team behind Marvel 1943: Rise of Hydra on Slack this afternoon that the game is not canceled, despite a widely circulated rumor on Twitter today claiming that it was. — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-11-11T21:52:57.710Z

La misma cuenta responsable de la publicación que publicó el rumor dijo que «su fuente se había equivocado y había malinterpretado lo que había oído».

Aunque es bueno saber que el juego no ha sido cancelado, eso no significa que no tenga problemas. Otros informantes han hablado sobre grandes cambios en su desarrollo tratando de hacer el juego «más divertido», se le ha cortado mucho contenido planeado originalmente y algunos incluso dicen que «se ha simplificado su jugabilidad al punto de que se puede jugar presionando un solo botón». No creemos que esto sea cierto y hay razones para creer que es simplemente una exageración, pero de todos modos es preocupante.

A eso hay que sumar el estado actual de la industria de los videojuegos y de la misma Skydance, que está tratando de cortar costos donde pueda para asumir la deuda que adquirió para comprar Warner Bros. Studios. Todo esto hace pensar que aunque Marvel 1943: Rise of Hydra no ha sido cancelado, no está fuera de peligro y puede ser cancelado en el futuro próximo.