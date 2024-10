A pesar del éxito de Dragon Ball: Sparking! ZERO Bandai Namco cancela proyectos de One Piece y Naruto

No ha pasado ni una semana desde el lanzamiento oficial de Dragon Ball: Sparking! ZERO y el juego de Bandai Namco desarrollado por Spike Chunsoft ya ha acumulado más de 3 millones de copias en circulación. Sin embargo, a pesar del éxito del lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! ZERO reportes de Bloomberg afirman que la desarrolladora japonesa se encuentra haciendo un importante recorte de personal.

Bandai Namco cancela o pone en pausa juegos de One Piece, Naruto y un trabajo comisionado por Nintendo

Los despidos de Bandai Namco se generan a raíz de una serie de la cancelación o puesta en pausa de proyectos sin anunciar de franquicias como One Piece y Naruto debido a las bajas ventas. Esto se puede ver evidenciado en el discreto lanzamiento del juego de Jujutsu Kaisen, el cual a días de su llegada a Steam reportó cero jugadores en SteamDB. Adicionalmente, Bloomberg reporta que Bandai Namco ha estado utilizando el método conocido en Japón como oidashi beya para obligar a dimitir a cerca de 200 personas. Oidashi beya es una práctica que algunas empresas japonesas usan, la cual consiste en dejar a un grupo de empleados en un lugar sin asignaciones para que paulatinamente renuncien a sus puestos de trabajo de manera voluntaria.

Bandai Namco niega el uso de oidashi beya

En unas declaraciones de Bandai Namco Entertaiment respondiendo a las de Bloomberg, la desarrolladora japonesa niega el uso de estos cuartos y práctica. Además, agregaron que «Nuestras decisiones de suspender juegos se basan en evaluaciones exhaustivas de la situación. Es posible que algunos empleados deban esperar cierto tiempo antes de que se les asigne su próximo proyecto, pero seguimos adelante con las asignaciones a medida que surgen nuevos proyectos». Finalmente, la declaración de Bandai Namco concluye diciendo que «En Bandai Namco Studios no existe una organización como la ‘oidashi beya’, diseñada para presionar a la gente para que se marche voluntariamente».

Lo cierto es que junto al lanzamiento discreto de Jujutsu Kaisen Curse Clash, Bandai Namco en el 2024 tuvo que cancelar dos títulos. El primero fue el lanzamiento mundial del MMORPG Blue Protocol y también el juego para dispositivos móviles Tales of the Rays terminó sus servicios en el 2024. Ahora, solo resta esperar cómo se ve afectado estos cambios en proyectos futuros. Mientras tanto, estaremos pendientes de cualquier información que surja sobre las cancelaciones de juegos y despidos de Bandai Namco.

Fuente: Bloomberg