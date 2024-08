A qué horas es y dónde ver en vivo Gamescom Opening Night Live 2024

La espera terminó, ya que, Gamescom Opening Night Live 2024 está a punto de iniciar. Este año, la feria estará en Colonia, Alemania y los jugadores de todo el mundo están al pendiente de las novedades que nos traerá. Desde los esperados anuncios de nuevos juegos hasta revelaciones de jugabilidad de diferentes títulos de gigantes de la industria como Xbox, Sega, Capcom entre otros… Así que para estar preparados para todo lo que veremos en la transmisión, en este artículo, les contaremos a qué horas es y dónde ver en vivo todos los anuncios de Gamescom Opening Night Live 2024.

¿A qué horas es y dónde ver Gamescom Opening Night Live 2024?

¿Dónde puedo ver en vivo los anuncios de Gamescom Opening Night Live 2024?

Este año muchos quieren ver cuáles son los anuncios que veremos antes del inicio de la feria de videojuegos más importante del viejo continente. Así que es normal que los fanáticos de los videojuegos en España, Colombia, México y el resto de Latinoamérica se pregunten dónde y a que horas se podrán ver los anuncios de videojuegos de Gamescom Opening Night Live 2024, la cual se transmitirá en vivo desde Colonia, Alemania, en los siguientes horarios mañana martes 20 de agosto:

Colombia: 1:00 PM

1:00 PM México: 12:00 PM,

12:00 PM, España: 7:00 PM

La transmisión del Gamescom Opening Night Live 2024 también se puede seguir en vivo desde el canal de The Game Awards en Twitch.

Cabe resaltar que el preshow de Gamescom Opening Night Live 2024 iniciará a las 12:15 del mediodía en Colombia, 11:15 AM México y 6:15 PM en España.

Otras transmisiones importantes con anuncios de videojuegos que se pueden ver en vivo durante Gamescom 2024

Xbox en Gamescom 2024

Xbox tendrá una fuerte presencia en Gamescom, transmitiendo en vivo desde el evento del 21 al 23 de agosto. Cada día contará con transmisiones dedicadas que comenzarán a las 8:00 AM (Colombia), 7:00 AM (México) y 2:00 PM (España). Podrás disfrutar de entrevistas con desarrolladores, gameplays y mucho más de juegos como Starfield‘, Diablo 4‘ y Stalker 2.

Día 1

Transmisión de Xbox del día 1 de Gamescom 2024.

Día 2

Transmisión de Xbox del día 2 de Gamescom 2024.

Día 3

Future Games Show en Gamescom 2024

Este evento presentará más de 50 títulos de diversas compañías, incluyendo 2K y Plaion. Además, ofrecerá entrevistas exclusivas con los desarrolladores de Civilization VII y un vistazo a la segunda temporada de The Lord of the Rings: The Rings of Power. La transmisión será el 21 de agosto a las 3:00 PM (Colombia), 2:00 PM (México) y 9:00 PM (España).

Fuente: canal oficial de The Game Awards en YouTube