A Quiet Place: The Road Ahead con protagonista asmática es lo último que le falta al juego

Hollywood siendo Hollywood –o más bien los Krasinski– primero nos presentaron un posapocalipsis muy parecido al de The Last of Us, donde el ruido es un imán de criaturas voraces. Estos alienígenas están de vuelta en Un lugar en silencio: Día uno, la precuela y tercera película que nos lleva hasta los inicios de la invasión en la tradicional ciudad de Nueva York. Hace unas semanas, Saber Interactive y Stormind Games presentaron el tráiler del primer juego en la franquicia, A Quiet Place: The Road Ahead.

En aquel apenas vimos que sería en primera persona, siguiendo la premisa de las películas, donde evitar hacer ruido es el objetivo principal. En este nuevo avance vemos un poco más de la protagonista, que no solo sufre de asma y por ende representa un mayor riesgo de supervivencia. Resulta que también está embarazada y ya sabemos cómo salió eso en las películas.

A Quiet Place: The Road Ahead narra la historia de Alex, nuestra protagonista, 105 días después de la llegada de los invasores con súper oído. Esta universitaria deberá cruzar un paisaje posapocalíptico junto a su novio Martín. Enfrentará conflictos interpersonales y familiares, aparte de las criaturas altamente ferales vistas con mayor detalle en la precuela Día uno. Como la jugabilidad lo exige, tendrá que hacer el menor ruido posible. Aunque todos esperarían que el juego hiciese uso de un micrófono para medirlo en tiempo real, ese no será el caso.

Entre las escenas hay una persecución en auto con disparos de escopeta, así que los desarrolladores no optan del todo por un juego mudo.

A Quiet Place: The Road Ahead no cuenta todavía con fecha de lanzamiento en PC (Steam), PlayStation 5 y Xbox Series X/S.