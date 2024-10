A Todd Howard no le convencía Troy Baker en Indiana Jones y el gran círculo, pero siempre sobresalió en el ‘casting’

Dice la leyenda que si levantas una piedra, está la voz de Troy Baker en un videojuego. En Indiana Jones y el gran círculo, el próximo juego de MachineGames y Bethesda Softworks, Todd Howard concibió la historia y es productor ejecutivo. Sin embargo no veía a Baker como el nuevo Indiana Jones en el videojuego. Howard buscaba a alguien que pudiera imitar a Harrison Ford para Indiana Jones y el gran círculo.

En una entrevista con Rolling Stone, Howard comenta cómo se formó un nuevo Indiana Jones para esta aventura moderna de gran presupuesto, que pretende ubicarse perfectamente entre El templo de la perdición y Los cazadores del arca perdida. Pero el segmento sobre el problemático proceso de ‘casting’ de Baker es lo más sorprendente.

Troy Baker

Parece que Todd Howard, quien quería hacer un juego de Indiana Jones desde hace mucho tiempo y ha estado directamente involucrado en la historia y el desarrollo, a pesar de su puesto permanente en Bethesda Game Studios, no tuvo una buena relación con Baker al principio.

No el querían pero sí el que necesitaban

«Al ser presentado por primera vez a través de Zoom, Baker confirma que Howard le dijo directamente al actor en su cara que no era lo que querían, al principio. Pero no hay resentimientos hacia Baker, que entendió la posición de Howard y tomó el sentimiento como un cumplido». Howard y el equipo de MachineGames luego hicieron audiciones a «cientos de personas» antes de volver al punto de partida con el veterano. «Te diré que hicimos una prueba a ciegas y la gente te eligió cada vez», le dijo a Baker una vez que consiguió el papel.

Baker, un fanático confeso de Indiana Jones, incluso entrenó con un auténtico «látigo estilo Indiana Jones» con el actor de acrobacias Doc Duhame (Django Unchained). «Mejor que sepa conducir una motocicleta, montar a caballo, hacer sonar un látigo… porque si no me creen cuando estoy ahí de pie sosteniendo el látigo, probablemente no me van a creer cuando sean ustedes los que hagan sonar el látigo», señaló.

Indiana Jones y el gran círculo sale el 6 de diciembre para Xbox Series X/S y PC (Windows). En el segundo trimestre del 2025, llegaría a PS5.

Fuente: Rolling Stone