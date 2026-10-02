Aang y Katara de Avatar Legends ya tienen fecha de lanzamiento en Sonic Racing: CrossWorlds

Finalmente conocemos la fecha de lanzamiento del próximo gran contenido descargable (DLC) para Sonic Racing: CrossWorlds, directamente basado en Avatar Legends, de la igualmente legendaria serie La leyenda de Aang o El último maestro del aire. Su lanzamiento está previsto para el 13 de octubre del 2026.

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Como suele ocurrir con los nuevos contenidos y personajes, Sega también presentará un festival especial alrededor del Avatar de Nickelodeon. Este evento tendrá lugar apenas unos días después, comenzando el 15 de octubre y extendiéndose hasta el 18 de octubre del 2026. Hatsune Miku también recibe su segundo festival los primeros cuatro días de octubre.

El DLC Avatar Legends para Sonic Racing: CrossWorlds incorporará a Aang y Katara como nuevos personajes jugables. Además, los jugadores podrán recorrer la Isla de la Tortuga León a bordo del vehículo Gliding Air. El paquete también incluye sonidos, gestos y calcomanías adicionales.

Por su parte, el juego también recibirá contenido descargable de Godzilla, Evangelion y Bayonetta en su temporada 2. Se darán a conocer más detalles sobre el segundo año de Sonic Racing: CrossWorlds durante la retransmisión en directo de las finales del campeonato mundial y su presentación de novedades, que tendrá lugar el 9 de octubre.

Sonic Racing: CrossWorlds está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam / Epic Games Store.