Expedientes GF: ¿Abandoned es el Silent Hill de Hideo Kojima?

Desde que Konami canceló Silent Hills (PT), el 27 de abril del 2015, los rumores y teorías conspirativas sobre la continuación de este proyecto han rondado por internet. Desde hace un año comenzaron a surgir rumores, los cuales afirmaban que Konami está trabajando en dos videojuegos de la franquicia Silent Hill. Estos rumores crecieron gracias a una información suministrada por una fuente al portal Rely on Horror, la cual fue desmentida al poco tiempo —al mismo portal— por un representante de Konami.

Recientemente, el compositor Akira Yamaoka en una entrevista dijo que el que está trabajando en «ese juego del que todos quieren escuchar noticias». La entrevista a Akira Yamaoka publicada en el medio AI Hub fue removida, según el propio medio, por petición de un tercero. Lo anterior, sin lugar a dudas revivió la esperanza de los seguidores del juego de horror de Konami. Pero esto solo es una parte de la historia, ya que el 7 de abril del 2021 el primer tráiler de Abandoned salió a la luz y con el revivieron los rumores de un nuevo Silent Hill dirigido por Hideo Kojima.

¿Abandoned, podría ser el próximo juego de Hideo Kojima?

Abandoned es un juego desarrollado por el estudio holandés BLUE BOX Game Studios y dirigido por Hasan Kahraman. Esta es la información oficial, pero a partir de esta los fanáticos de Hideo Kojima empezaron a indagar y revelar lo que para ellos son pruebas de que Abandoned es el próximo juego de Hideo Kojima.

¿Por qué las personas piensan que Abandoned es el Silent Hill de Hideo Kojima?

El usuario de Reddit AidThisFellow ha compilado todas las «pistas», que la comunidad cree relevantes, para creer que Abandoned de BLUE BOX Game Studios y su director Hasan Kahraman no son lo que parecen y que esta puede ser una nueva treta de Hideo Kojima. Algunas de estas pistas son simples especulaciones. Sin embargo, otras son tan elaboradas que incluso pueden tentar a algunos a creer en la posibilidad de que Abandoned es el Silent Hill de Hideo Kojima.

El inicio de la conspiración

Recién fue estrenado el primer tráiler de Abandoned, algunos usuarios lo compararon con Silent Hills (PT). Esto en primer lugar debido a la estética del juego. No obstante, un ‘tweet’ de BLUE BOX Game Studios fue el que inició el nuevo ciclo de teorías y curiosas coincidencias que envuelven al excéntrico director con el pequeño estudio holandés.

El ‘tweet’ que inició todo fue borrado de la cuenta del estudio holandés.

El infame trino de BLUE BOX Game Studios, le preguntó a sus seguidores que adivinaran el nombre del juego. Lo interesante es que la pista dada por el estudio holandés decía que la primera sílaba del verdadero nombre de Abandoned es la «S» y la última una «L». Esto de inmediato alertó a los fanáticos del juego de horror de Konami, ya que efectivamente las letras «S» y «L» son las iniciales de Silent Hill.

We wanted to set things straight. We have no relations with Konami. Silent Hill is owned by Konami. We do not have any relations with Hideo Kojima. It was never our intention to tease the name as Silent Hill. We sincerely apologize for this. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 15, 2021

Luego de borrar el ‘tweet’, la cuenta en Twitter de BLUE BOX Game Studios afirmó que no tienen ninguna relación con Konami o Kojima y que nunca fue la intención de ellos proponer el nombre de Silent Hill. Normalmente, la respuesta oficial sería suficiente para seguir adelante. Sin embargo, la similitud con las estrategias que usó Hideo Kojima con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain y Silent Hills (PT) hacen que algunas personas piensen que el estudio holandés está mintiendo.

Otras pistas que apuntan a que Abandoned podría ser un proyecto de Kojima Productions

La similitud de los logos de PlayStation Studios y BLUE BOX Game Studios no ha pasado por alto.

Si bien la similitud entre los logos de PlayStation Studios y BLUE BOX Game Studios pueden ser una simple coincidencia creativa, algunas personas asumen que el nombre del estudio holandés puede ser una analogía los juegos físicos de PS4 y PS5. Estos, al igual que el cuadro de PlayStation Studios, se caracterizan por recrear una caja azul.

Kojima Productions is setting up a small satellite studio based in Amsterdam alongside Guerrilla Games #PSX16 pic.twitter.com/KTch73wfMy — PlayStation Europe (@PlayStationEU) December 3, 2016 En 2016 Kojima Productions anunció que tendrían un grupo satélite en Amsterdam para trabajar junto a Guerrilla Games.

¿Qué juegos ha desarrollado BLUE BOX Game Studios?

BLUE BOX Game Studios fue fundado el 12 de agosto del 2015. Un año después del lanzamiento de P.T.

El estudio holandés aparece como desarrollador y distribuidor de un juego para PC llamado The Haunting: Blood Water Curse, el cual se encuentra en acceso anticipado en Steam. Recientemente, BLUE BOX Game Studios se alejó de este proyecto, que quedó en manos de la también desconocida CREATEQ.

The Whisper es otro juego del estudio de Abandoned, el cual ellos describen en inglés como «Paranormal investigation game». Algunos fanáticos de Kojima han conectado esta descripción a la que el director japonés usa en sus juegos: High Speed Robot Action (Zone of The Enders) o Tactical Espionage Action (Metal Gear). The Whisper es un juego de Android, que al igual que Tales of the Six Swords del mismo estudio que se encuentra en acceso anticipado, no se puede descargar y solo registra cinco descargas en total.

Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021 Hasan Kahraman, al igual que en la entrevista que dio al medio Bloomberg, dejó un mensaje en la cuenta de BLUE BOX Games Studios donde nos afirma que no es un actor pago y que no está involucrado con Kojima o trabajando en Silent Hill.

Hasan Kahraman también cuenta con un perfil de desarrollador en la tienda de apple. En esta plataforma el cuenta con varias aplicaciones gratuitas, de las cuales Go Fit XL y Color Rush XL tienen unas descripciones interesantes. Go Fit XL tiene una referencia a PT y Color Rush XL a Metal Gear. Pero todas estas referencias no son nada al lado de la traducción que Google hace del apellido del director de Abandoned.

¿Qué es Demon Blood?

El perfil de Hasan Kahraman en Playstation es interesante, ya que en el se encuentra el icono de una aplicación o juego llamada Demon Blood. Esta aplicación no se encuentra listada en PSN, pero la imagen del icono agrega una nueva coincidencia a toda esta teoría conspirativa que envuelve a Abandoned y a Hideo Kojima.

¿Junji Ito podría estar participando en Abandoned?

El icono de Demon Blood tiene en su interior un Siren Head. Este personaje creado por Trevor Henderson coincidencialmente ha capturado la atención del ‘mangaka’ Junji Ito, quien reaccionó a este monstruo en una entrevista para para el canal en YouTube de Viz Media. Junji Ito, quien estuvo presente en Death Stranding como el ingeniero, declaró en un aentrevista para el portal Comicbook.com que Hideo Kojima le habia expresado su deseo para que colabora en un nuevo juego de terror que él estaba desarrollando. Sin embargo, el autor de Uzumaki no tardó en rectificar sus palabras alegando que fue un comentario casual de Kojima.

Por último, y para sorpresa de nadie, Geoff Keighley ha comentado en una sesión de preguntas y respuestas en su perfil en Twitter que el director de Abandoned lo contacto por mensaje directo para que lo ayudara a revelar información sobre el juego en los próximos meses. Cabe resaltar que según Jason Schreier, Keighley no atendió a su llamado.

Abandoned tendrá una aplicación en PlayStation 5

El 30 de mayo, BLUE BOX Game Studios anunció que Abandoned tendrá una aplicación que se podrá descargar en PlayStation 5. Esta aplicación mostrará todos los tráileres del juego renderizados en tiempo real desde la consola de Sony. Adicionalmente, la aplicación de Abandoned revelará la jugabilidad del título. Lo curioso es que este tipo de despliegue no suele darse para un videojuego de un estudio independiente, los cuales por lo general tienen un presupuesto limitado para sus proyectos. Este es uno de los argumentos, que dan algunos de los seguidores del director japonés.

¿Cuándo y dónde se podrá descargar la aplicación de Abandoned para PlayStation 5?

En el ‘game hub’ de la aplicación de Abandoned en PlayStation 5 no se encuentra información adicional.

Inicialmente, el estudio holandés había dicho que el 20 de junio los usuarios de PlayStation 5 podrían descargar la aplicación de Abandoned. No obstante, BLUE BOX Game Studios aplazó la salida de la aplicación de Abandoned para el viernes 25 de junio del 2021.

Ahora solo resta que llegue el 25 de junio para descargar y conocer un poco más sobre Abandoned, y con suerte sabremos si este videojuego realmente es o no un Silent Hill dirigido por Hideo Kojima.