John Romero puso a su abuela, una jefe criminal de los años veinte, en Empire of Sin

El pasado día de la madre fue muy particular. Debido a la cuarentena, muchos no pudimos ver personalmente a nuestras madres y abuelas y tuvimos que limitarnos a saludarlas por videoconferencia. Mientras tanto, John Romero celebró a su abuela de una forma muy particular: anunciando que ella estará en Empire of Sin.

Romero Games, la empresa de los legendarios diseñadores John y Brenda Romero, está trabajando en este juego junto a Paradox Interactive. Como pudimos ver durante E3 2019, Empire of Sin será un juego de estrategia al estilo XCOM que se ambientará en Chicago, Estados Unidos, durante la época de la prohibición. Controlaremos a uno de 14 jefes del crimen organizado para tomar control del bajo mundo de la ciudad.

Uno de esos ‘gangsters’ será Elvira Duarte, que está basada en la abuela de John.

Resulta que Elvira fue una jefe criminal en la vida real. Ella manejó varios burdeles ilegales en México hasta el afortunado día en que ganó la lotería. Eso le permitió vender sus negocios para dedicarse a su familia y abandonar la vida de crimen. En Empire of Sin, su habilidad especial será controlar unidades enemigas durante varios turnos gracias al uso de la escopolamina. Estas morirán cuando el efecto termine.

Esta es una forma bastante curiosa, pero bienvenida, de celebrar la vida de un familiar. Empire of Sin estará disponible en el cuarto trimestre del 2020 para Nintendo Switch, PC, Mac, Xbox One y PlayStation 4.

Via: Kotaku

Fuente: canal oficial de Paradox Interactive en YouTube