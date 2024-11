Accolade trae de regreso varios juegos de deportes para PC de los años 80 y 90

Una memoria muy clara que tengo de mi infancia era el tiempo que pasaba jugando juegos como Winter Challenge y Summer Challenge en la sala de computadoras de mi escuela cuando los profesores no estaban mirando. Es por eso que esta noticia me causó mucha nostalgia. QUByte Interactive y Atari anunciaron que relanzarán varios juegos de deportes clásicos de finales de los 80 y primera mitad de la década de los 90 para plataformas modernas bajo el nombre Accolade Sports Collection.

Pueden ver el tráiler del anuncio de esta compilación a continuación, cortesía del canal oficial de QUByte Interactive en YouTube. Prepárense para un ataque de nostalgia si tienen más de 40 años.

Esta compilación incluirá los siguientes títulos:

HardBall! – Lanzado para varias computadoras y Sega Genesis entre 1985 y 1991

– Lanzado para varias computadoras y Sega Genesis entre 1985 y 1991 HardBall II – Lanzado originalmente para DOS en 1989

– Lanzado originalmente para DOS en 1989 Winter Challenge – Lanzado originalmente para DOS en 1991

– Lanzado originalmente para DOS en 1991 Summer Challenge – Lanzado originalmente para DOS en 1992

– Lanzado originalmente para DOS en 1992 Hoops Shut Up and Jam! – Lanzado para Sega Genesis y Super Nintendo en 1994

Si no reconocenHoops Shut Up and Jam!, tal vez lo hagan con el nombre Barkley Shut Up and Jam! Esta es la versión del juego sin la licencia del famoso jugador de los años noventa Charles Barkley.

¿Cuándo sale Accolade Sports Collection y para cuáles plataformas?

Todavía no hay una fecha de lanzamiento definida para Accolade Sports Collection con sus juegos de deportes Summer Challenge, Winter Challenge, HardBall!, HardBall II y Hoops Shut Up and Jam! Lo que sí sabemos es que cuando salga estará disponible para PS4, PS5, consolas Xbox, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.