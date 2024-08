Ace Attorney Investigations Collection – Primeras impresiones

Phoenix Wright arrancó en Game Boy Advance (solo Japón) la franquicia Ace Attorney, alcanzando tal fama que se extendió a una trilogía, la adaptación de la misma en Nintendo DS y el sucesor Apollo Justice. Estos juegos recibieron versiones en alta resolución para otras plataformas como móviles y consolas de reciente generación. Suficientes pantallas como para no pasar desapercibidos. A comienzos del año, Capcom lanzó la «trilogía de Apollo Justice«, que en realidad es el juego de Apollo y los dos últimos de Phoenix para 3DS. El único que faltaba por lavado de cara era el amigo de infancia de Phoenix y Larry, el propio fiscal Miles Edgeworth.

Ace Attorney Investigations Collection está compuesto por los dos únicos juegos protagonizados por Miles Edgeworth y a su vez ‘spin-off’ de la trilogía Phoenix Wright: Ace Attorney. Mientras Apollo Justice: Ace Attorney es Gyakuten Saiban 4 –por su nombre original el cuarto juego principal de la franquicia–, los de Miles se cuentan como historias independientes. En febrero del 2010, todas las regiones fuera de Japón recibieron Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth para Nintendo DS. El servicio en línea de la consola Wii, ofrecía demos descargables para DS y uno de ellos era el del afamado fiscal.

Conociendo la jugabilidad particularmente estática en las novelas visuales de Ace Attorney, los juegos de Miles Edgeworth brindan mayor libertad en las etapas investigativas de los casos. Así es como justifican su título y el protagonismo de un más frío y calculador Miles Edgeworth, comparado con Phoenix o Apollo. Lamentablemente, las bajas ventas en Occidente de la primera entrega evitaron que Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit saliera de Japón. Por ese lado, la mejor propuesta de esta colección remasterizada es la inclusión de aquel juego, por primera vez traducido de forma oficial a otros idiomas.

[Ace Attorney Investigations Collection] Exactamente los mismos idiomas que en Nintendo DS.

El problema, es que tan solo al comenzar nos damos cuenta del fallo recurrente de Capcom al no incluir selección de español, castellano e incluso italiano. No es la primera vez que Capcom hace esto. Las versiones HD de las trilogías de Phoenix Wright y Apollo Justice tampoco incluyen español o italiano. Aún cuando los juegos para Nintendo DS sí venían en dichos idiomas; una decisión actual incomprensible por parte de la compañía. En el caso de Ace Attorney Investigations Collection, son los mismos idiomas que venían en la versión original del primer título para DS, agregando las traducciones del segundo juego.

Miles en acción

En esta remasterización compilatoria, los jugadores pueden elegir el estilo pixelado original en los ‘sprites’ de Nintendo DS. O un estilizado HD en los personajes también referido como ‘chibi’. Aunque es un tipo de ‘chibi’ distinto al acostumbrado, no tan enano y cabezón, solo con menor estatura frente al diseño base. Tatsuro Iwamoto vuelve a brindar su pluma para el impecable diseño de personajes, transformando los ‘sprites’ en figuras de alta definición. Todos los personajes de ambos juegos reciben el mismo tratamiento, hasta los secundarios o sin interacción.

En DS no teníamos otra opción y la consola de doble pantalla resalta mejor los pixeles. Sin embargo, en Ace Attorney Investigations Collection no hay manera de rechazar la estética HD, porque simplemente luce increíble. Detalles difíciles de distinguir anteriormente son redibujados en estas nuevas versiones. Los colores se aclaran un poco, pero así mismo resaltan más gracias a las pantallas modernas. El cambio entre pixeles y alta definición solo podemos realizarlo en la pantalla de inicio, no con un botón. Agradecemos tener la opción, aún así creemos que en esta ocasión la mejor elección es HD.

En mejoras de calidad de vida y contenido adicional, Ace Attorney Investigations Collection demuestra estar pasos adelante a sus versiones originales. Como es normal en una colección, podemos elegir cualquiera de los dos juegos para comenzar. Lo llamativo es que en cada juego también es posible seleccionar cualquiera de sus cinco casos para resolver. No sabemos quién querría comenzar por el caso final sin pasar por la historia, pero tampoco dejamos de resaltar la importancia de la libertad de elección. Revivir posteriormente los momentos favoritos de cada caso es bastante práctico.

En las etapas de investigación desplazamos a Miles por un escenario limitado. Al examinar las partes correctas, ingresamos a ciertas pantallas estáticas como en los otros juegos de Ace Attorney. En estas, elegimos las incongruencias o detalles por revelar con un cursor. A diferencia de DS, en AAIC tenemos una flecha de chequeo sobre las secciones que ya hemos investigado. Para no tener que repetir textos una y otra vez. También contamos a un botón de distancia con el historial de conversaciones, siempre útil en este tipo de juegos y ahora una novedad.

Igualmente hay un nuevo ‘modo historia’ dirigido a quienes no quieren involucrarse con los ‘puzzles’ o misterios por resolver, sino conocer los casos de principio a fin y sin obstáculos. Todas las deducciones las resuelve el juego automáticamente y sin necesidad de interacción manual. Eso sí, con este modo no obtienes una suerte de logros en el menú de extras, obtenidos al cumplir objetivos con el progreso normal. Es como ver a alguien más jugando en ‘streaming’, así que quienes toquen estos juegos por primera vez no deberían optar por ello. Pero es un mundo libre, ya sabes.

En la galería encontramos el arte de los juegos, un álbum recopilatorio de imágenes de los casos que hayamos completado, todas las pistas de la banda sonora, fabulosos bocetos y documentación de personajes. Todo lo que un fanático de Ace Attorney quiere ver y por lo que pagaría el precio total de un libro arte. A falta del español como opción, el precio sí es una buena decisión de Capcom, ya que esta dupla de remasterizaciones cuesta $40 USD. No es necesario usar la ‘Lógica’ como Miles Edgeworth y unir las piezas para descubrir por qué esta compilación es una adquisición infalible.

Ace Attorney Investigations Collection sale el próximo 6 de septiembre para PS4, Xbox One, Switch y PC (Windows/Steam).

Primeras impresiones hechas con una copia digital de Ace Attorney Investigations Collection para Nintendo Switch brindada por Capcom.