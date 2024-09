Ace Attorney Investigations Collection – Reseña

En nuestras primeras impresiones de Ace Attorney Investigations Collection resaltamos las novedades de esta compilación de Capcom basada en los dos juegos originales de Nintendo DS. Como no vamos a repetir los mismos textos, urgimos leer antes dichas impresiones para no señalar que olvidamos mencionar algo de ello en esta reseña. Ahora sí, sus señorías, vamos a proceder con nuestro análisis de Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth y Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit para plataformas de anterior generación y de actual con retrocompatibilidad.

Pese a no ser parte de la línea principal de Ace Attorney sino dos ‘spin-off’ como las precuelas The Great Ace Attorney, los juegos de Ace Attorney Investigations se ubican oficialmente un mes después de Trials and Tribulations y siete años atrás de Apollo Justice. Entre sí, los dos Investigations solo están separados por unos cuantos días, así que ambos juegos no se diferencian mucho ni se sienten apartados. Como mencionábamos antes, todos los cinco episodios de cada juego están desbloqueados desde el principio y es posible saltar entre uno y otro a voluntad.

El primer juego nos presenta personajes familiares de los títulos de Phoenix Wright, como el detective Dick Gumshoe, poco eficiente mano derecha del fiscal Miles Edgeworth en sus investigaciones. La también fiscal Franziska von Karma, vieja conocida de la serie, reaparece como apoyo a la Interpol investigando una red internacional de contrabando. Una joven Ema Skye y estudiante de ciencias forenses, igualmente colabora con Edgeworth. Mientras que la debutante Kay Faraday, «ladrona de la verdad», es una hiperactiva adolescente que actúa como asistente principal para Miles Edgeworth.

Como suele pasar en los juegos de Ace Attorney, su participación cumple el mismo papel de apoyo que Maya, Trucy y Athena, integrando una mecánica jugable que facilita la resolución de los casos. En el caso de Kay se trata del ‘Little Thief’ o pequeño ladrón, un dispositivo holográfico que le permite recrear e investigar las escenas del crimen incluso sin tener acceso a las mismas. Ingresar pistas como huellas, reportes policiacos, testimonios, testigos, armas y otras pruebas es suficiente para generar un escenario. Una aplicación ética para un aparato no usado precisamente como instrumento de justicia en el pasado.

El relanzamiento de ambos juegos es sumamente importante para la franquicia de Capcom debido al drama que les antecede. El primer juego protagonizado por Miles Edgeworth –además de darle el estrellato al ‘frenemy’ de Phoenix Wright– cambió el estilo de las novelas visuales de Ace Attorney y sus futuras secuelas/precuelas. Poder examinar las escenas del crimen con el movimiento libre del personaje controlable, le daban valor agregado a las imágenes estáticas por las que se conoce la serie. Lamentablemente no vendió lo suficiente, o apenas lo necesario para crear una secuela que nunca fue localizada fuera de Japón de manera oficial.

Aunque los juegos de Ace Attorney Investigations se desarrollan fuera de los juzgados, todavía contienen muchos señalamientos exagerados, personajes extravagantes, crímenes improbables y falsos finales en cada caso –cuando piensas que por fin va a terminar, pero no–. Las animaciones de los extraños personajes secundarios y sospechosos son tan graciosas como siempre. No importa si es un asesino internacional disfrazado de heladero o un musculoso presidente con aspecto leonino, que en realidad no es tan fornido como aparenta.

Los casos de cada juego son independientes pero se enlazan bajo una misma e insospechada subtrama general. Revisitamos una vez más el pasado de Miles Edgeworth en uno de sus casos más antiguos. Como sabemos, Miles es muy diferente a Phoenix, orgulloso y reservado; así que es un agradable cambio de dinámica en materia jugable. La lógica del mundo de Ace Attorney una vez más puede llegar a guardar menos sentido de lo que se ve en la superficie. Esto genera los mismos pecados heredados de los juegos principales, el continuo ensayo y error por encima de la deducción.

Uno de los principales problemas con el género de novelas visuales de misterio es que cuando todo lo demás falla, solo el ensayo y error de pistas nos dan la respuesta. En Ace Attorney Investigations, podemos utilizar la ‘Lógica’ para relacionar conjeturas y dar con el siguiente paso de la investigación. Si fallamos, perdemos energía en la «barra de la verdad» que hace las veces de vida. En muchas ocasiones la ‘Lógica’ del juego entra en conflicto con lo que es la lógica real para el jugador. Cuando la respuesta más obvia para nosotros no concuerda con lo que exige el juego, entramos al carrusel del ensayo y error.

En el segundo juego, Prosecutor’s Gambit, somos presentados ante la mecánica del ajedrez mental o ‘Mind Chess’. Estas son básicamente batallas mentales de Miles para desarmar a su testigo escudriñando cada frase de su testimonio, bastante similar a lo que hace Phoenix en los juzgados. Estos duelos verbales ponen a prueba la atención al detalle y de nuevo son evidencias específicas –y determinadas partes de ellas– las que le otorgan el jaque mate a Edgeworth. Es fácil perder la cabeza o más bien energía de la barra de la verdad, dando con respuestas equivocadas. Las pruebas que creemos pueden funcionar, muchas veces no están alineadas con las que requiere el caso.

Hay ocasiones en las que coincidimos y entonces la investigación fluye. Pero por lo general, no es muy diferente a la frustración experimentada en otros juegos de Ace Attorney. Gajes del oficio judicial. En caso extremo que te encuentres bloqueado en un caso, los juegos ofrecen la posibilidad de activar con un botón el modo historia. Como su nombre indica, en esta modalidad el juego avanza por sí solo, incluidas las conversaciones y presentación de pruebas. De solo usarse en momentos exactos, no arruinarás toda la experiencia jugable, en especial si es la primera vez. Sin embargo, usar el modo historia desactiva la obtención de logros internos en el apartado de extras.

Dicho apartado es la misma razón por la que no podemos enfadarnos con Ace Attorney Investigations Collection, porque indudablemente es un juego que luce y suena muy bien. Su cambio de pixeles por ilustraciones en alta definición justifican no regresar a los gráficos de Nintendo DS. El arte desbloqueable es tan genial como suele ser el de los demás juegos de la franquicia. Su diseño de personajes no decepciona a los fanáticos de Phoenix Wright y compañía. Es cierto que alguna de su lógica no funciona como debería y que la rejugabilidad nuevamente es nula, pero los fanáticos de Miles Edgeworth que piden más del fiscal tienen dos grandes razones para adquirir esta colección.

Sabemos que no solo depende de Capcom sino también de Level-5, pero siendo Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney el único juego de la serie que falta por relanzar, ¿podemos guardar cierta esperanza?

Reseña hecha con una copia digital de Ace Attorney Investigations Collection para Nintendo Switch brindada por Capcom. El juego también está disponible en PS4, Xbox One y PC.