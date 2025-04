Ace Attorney no habría podido ser exitosa de haberse lanzado en la época actual, según su compositor

No todas las nuevas franquicias de videojuegos son un éxito desde el principio, algo que claramente pasó con la renombrada serie Ace Attorney de Capcom. Esta franquicia arrancó en 2001 para Game Boy Advance bajo el título Gyakuten Saiban, resultando en una trilogía exclusiva japonesa y siendo llevada después a Nintendo DS, que fue como se conoció en Occidente a Phoenix Wright con un éxito total y recibiendo más entregas alternas.

El productor de Bandai Namco, Taira Nakamura, reflexionó sobre lo difícil que es crear nuevas IP hoy en día debido al aumento de los costes de desarrollo. Algunas franquicias tienden a ganar popularidad con el tiempo, pero las empresas pueden pasar rápidamente a la siguiente si no es un éxito inmediato.

Los comentarios de Nakamura llamaron la atención de Masakazu Sugimori, quien anteriormente trabajó en Capcom. Además de trabajar en las bandas sonoras de dos juegos de Ace Attorney, también prestó su voz a Manfred von Karma. Sugimori comentó que Ace Attorney podría haber sido visto como un «fracaso» tras el primer título, pero Capcom persistió. También es cierto que eran otros tiempos, exactamente hace un cuarto de siglo.

«Resident Evil y Devil May Cry vendieron más de un millón de copias en sus primeras semanas en el mercado. Sin embargo, para Ace Attorney en Game Boy Advance, la cifra se situó entre 70.000 y 80.000 copias. Puede que Capcom no viera bien las ventas del juego en su momento, pero su creador, Shu Takumi, continuó trabajando en la serie hasta la tercera entrega y su popularidad aumentó dramáticamente. La franquicia finalmente recibió un anime, película, una obra de teatro y más. Sin darme cuenta, me encontraba en mi situación actual. Ace Attorney es realmente una propiedad intelectual que Capcom ha cuidado. ¡Creo que Ace Attorney es un título exitoso gracias al arduo trabajo de Takumi-san y Capcom!»

La serie completa de Ace Attorney está disponible en plataformas actuales y en alta definición.