Ace Combat 8: Wings of Theve muestra el modo multijugador en línea más grande en la historia de la serie

Ace Combat 8: Wings of Theve invita a los pilotos de ACE de todo el mundo a prepararse para participar en la experiencia de combate aéreo multijugador más emocionante hasta la fecha. En el nuevo tráiler ‘Online 101’ del juego, Bandai Namco revela nuevos modos de juego en línea, sistemas de progresión y recompensas, así como una variedad de contenido nuevo al que se puede acceder a través de un nuevo lobby virtual llamado Base Aérea, con capacidad para hasta 100 jugadores de todo el mundo.

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El modo en línea de Ace Combat 8: Wings of Theve cuenta con los mismos gráficos realistas y las mismas batallas intensas que el modo Campaña, pero con su propio sistema de progresión, datos guardados independientes y la emoción de luchar junto a pilotos ACE de todo el mundo y contra enemigos sin importar su plataforma, gracias a la funcionalidad de juego cruzado.

En Ace Combat 8: Wings of Theve, los jugadores acceden al modo en línea como pilotos mercenarios, con un avatar personalizable que pueden seguir adaptando con recompensas desbloqueadas y elementos cosméticos. Una vez equipados, ingresan a una base aérea interactiva que funciona como sala de espera en línea, donde pueden reunirse y chatear con pilotos de todo el mundo. El modo Asalto cooperativo se enfoca en el combate PvE, donde dos equipos de cuatro jugadores compiten por la puntuación más alta en misiones que presentan una variedad de enemigos y objetivos. Guerra cooperativa es el modo PvPvE del juego, en el que se enfrentan dos equipos de cuatro jugadores, junto con unidades NPC.

A medida que los jugadores avancen en el modo en línea, aparecerán dos misiones especiales de emergencia adicionales por tiempo limitado. También aparecerán eventos PvP de tiempo limitado en el modo en línea de Ace Combat 8: Wings of Theve, incluyendo tanto partidas de equipo 4 contra 4 como ‘deathmatch’ de 8 jugadores.

También pueden simplemente pasar el rato para interactuar con pilotos de todo el mundo a través del chat, jugar juegos clásicos de arcade de Bandai Namco en la sala de juegos virtual o usar la Jukebox para escuchar bandas sonoras memorables de juegos anteriores de Ace Combat. También hay una tienda de suministros, donde los jugadores pueden usar la moneda del juego ganada en las misiones para comprar aeronaves, elementos cosméticos para personalizar sus naves o potenciadores especiales y otros artículos del juego.

Ace Combat 8: Wings of Theve ya está disponible para reserva en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC a través de Steam en ediciones Estándar y Deluxe. El acceso anticipado estará disponible para los poseedores de la Edición Deluxe el 29 de septiembre del 2026, y se lanzará para todos los jugadores el 2 de octubre.