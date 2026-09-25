Ace Combat 8: Wings of Theve – Reseña (PC)

La serie de videojuegos Ace Combat se ha mantenido durante más de tres décadas como el referente definitivo de los juegos arcade de combate aéreo, seguido quizás muy de cerca por la saga After Burner —aunque esta última no tiene un nuevo lanzamiento en años—. A lo largo de su trayectoria, Ace Combat ha logrado construir un equilibrio perfecto entre la simulación accesible, la acción cinematográfica desmedida y los sentimientos humanos en la guerra, presentando conflictos bélicos globales desarrollados en universos alternativos. Las historias de la saga se caracterizan por una marcada carga melodramática, historias geopolíticas complejas y la presencia de armas destructivas a gran escala. Así que, en nuestra reseña de Ace Combat 8: Wings of Theve conoceremos si luego de una ausencia de siete años, la saga de Bandai Namco sigue siendo el pináculo del combate aéreo.

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Delante y atrás de la guerra

La historia de Ace Combat 8: Wings of Theve se sitúa diez años después de los acontecimientos de Skies Unknown. En esta ocasión, el conflicto estalla cuando la República de Sotoa lanza una invasión masiva contra la Federación de Central Usea (FCU), motivada por la desertificación de su territorio y apoyada por una temible flota de acorazados terrestres anfibios y satélites de bombardeo cinético que causan daños masivos en las zonas afectadas. Nosotros asumimos el papel de un oficial que sobrevivió al derribo del caza pilotado por Jan Cope, el legendario piloto conocido con el nombre en clave de Rex y con el título de «Las Alas de Theve». Cope muere atrapado en la aeronave hundida, pero su figura representaba un pilar fundamental de propaganda para mantener la moral de la población y de las tropas.

Para sostener el símbolo de esperanza en medio del avance enemigo, el protagonista —quien logro recuperar las placas de identificación de Cope antes de hundirse en las profundidades del océano, asume formalmente la identidad y el nombre en clave de Rex. A partir de ese instante, el jugador debe cargar con el peso de encarnar a una leyenda prefabricada mientras escucha la voz incorpórea de su predecesor fallecido a lo largo de las misiones. Como curiosidad, nosotros jugamos con las voces en japonés y la voz del Jan Cope original es interpretada por el seiyu Kenjirō Tsuda, reconocido por dar vida al personaje de Kento Nanami en el anime Jujutsu Kaisen.

Una historia que requiere atención para entender sus detalles

El avance de la historia se complementa con diferentes escenas cinematográficas presentadas desde el punto de vista de Rex y las interacciones constantes con el escuadrón Joker, integrado por Tasha, Baxter y Noise. Aunque el desarrollo alcanza clímax memorables y una fuerte cohesión emocional entre los miembros del escuadrón, la historia presenta fallas notables de ritmo.

El flujo de los acontecimientos suele interrumpirse por secuencias de video sumamente extensas, repletas de tecnicismos bélicos, especificaciones de aeronaves y nombres de facciones que pueden resultar confusos y densos. Además, el hecho de que el protagonista sea completamente mudo llega a restar inmersión en momentos donde la dinámica entre los pilotos requería una comunicación bidireccional más creíble.

¿Cómo se juega Ace Combat 8: Wings of Theve?

El corazón de la jugabilidad consiste en despegar, gestionar la altitud y velocidad de la nave y destruir objetivos enemigos asignados. A diferencia de un simulador, en Ace Combat 8: Wings of Theve los controles son completamente directos, intuitivos y ágiles. Todo esto para priorizar la velocidad y la emoción de la persecuciones los combates. Para afrontar las misiones de la campaña, los jugadores disponen de un sistema de progresión donde se invierten los puntos MRP ganados durante el juego para desbloquear cazas, armamento especial y piezas de equipamiento que funcionan como mejoras pasivas.

Las aeronaves disponibles abarcan desde modelos de ataque a tierra como el A-10 Thunderbolt II hasta cazas de superioridad aérea como el F-18C, el F-35 o el clásico Tomcat. Cada una de estas aeronaves cuentan con diferencias palpables en aceleración, maniobrabilidad y maniobras de giro con alta fuerza G. Así que según la misión encontraremos el uso adecuado para cada uno de estos aviones de combate, armas y mejoras. El equipamiento incluye misiles de fijación múltiple, misiles de guiado semiactivo, bombas convencionales, proyectiles de disparo directo y sistemas de guerra electrónica.

¿Qué tan difícil son las misiones de Ace Combat 8: Wings of Theve?

El diseño de las misiones prescinde del relleno y ofrece una gran variedad de objetivos que abarcan escoltar embarcaciones, bombardeos tácticos, apoyar a tropas terrestres y enfrentamientos en zonas con interferencias de radar o densas defensas antiaéreas. Destacan de manera sobresaliente los combates contra jefes y superarmas, como las fortalezas voladoras o los acorazados terrestres gigantes equipados con cañones de riel.

Igualmente, en Ace Combat 8: Wings of Theve se recupera el sistema de órdenes de escuadrón, permitiendo pedir apoyo o cobertura a los aliados, quienes muestran una efectividad y agresividad mucho mayor en combate que en entregas pasadas. Por otro lado, ciertas misiones exigen combinaciones específicas de armamento para no fracasar por límite de tiempo o saturación de objetivos. Como resultado, esto obliga al jugador a reiniciar por completo la partida desde el menú para elegir la nave y equipamiento adecuado. De igual forma, el sistema de fijación de objetivos tiende a volverse frustrante y caótico cuando se acumulan decenas de enemigos en pantalla.

¿Qué sabemos del multijugador de Ace Combat 8: Wings of Theve?

El modo multijugador de Ace Combat 8: Wings of Theve es totalmente independiente de la campaña y cuenta con un sistema de juego como servicio, similar al visto en Ace Combat Infinity. Durante una breve sesión de prueba previa al lanzamiento, pudimos experimentar una muestra de sus contenidos, los cuales incluyen modalidades de combate jugador vs. jugador (PvP) como duelo a muerte y duelo a muerte por equipos, así como misiones PvE, en las cuales haremos equipo con otros jugadores para enfrentarnos a oleadas de enemigos. Sin embargo, las misiones de emergencia y los jefes de incursión especiales se llevaron nuestra atención. Aquí podremos enfrentarnos en equipo a superarmas de diferentes títulos de la saga como el cañón de riel Chandelier —de Ace Combat 6: Fires of Liberation— o el submarino portaaviones Alicorn visto en Ace Combat 7: Skies Unknown.

El modo multijugador de Ace Combat 8: Wings of Theve cuenta con un lobby similar al Battle Hub de SF6.

Adicionalmente, cada aeronave cuenta con su propio sistema de progresión individual basado en el uso. No obstante, el multijugador de Ace Combat 8: Wings of Theve cuenta con una moneda dedicada para desbloquear modelos en el árbol de desarrollo. Aunque la experiencia de juego resulta fluida y dinámicamente caótica gracias a la solidez de sus mecánicas base, la escasez de jugadores en los servidores pre-lanzamiento provocó largos tiempos de espera en las partidas, dejando la sostenibilidad a largo plazo y el ritmo del progreso a expensas de la respuesta de la comunidad tras su estreno definitivo. Eso sí, una vez en la partida no sufrimos lag ni desconexiones indeseadas. Pero esto también está predispuesto a que tan congestionados puedan estar los servidores una vez llegue Ace Combat 8: Wings of Theve al mercado el próximo viernes 2 de octubre.

No todo son batallas aéreas en Ace Combat 8

Adicionalmente, en el lobby multijugador de Ace Combat 8: Wings of Theve —mientras se espera por el inicio de una partida— los jugadores tendrán un espacio con clásicos arcade de Namco donde podrán pasar el tiempo antes de iniciar un enfrentamiento en línea.

¿Es fácil o difícil jugar Ace Combat 8: Wings of Theve?

Dominar el vuelo en Ace Combat 8: Wings of Theve requiere recorrer una curva de aprendizaje prolongada. Aunque los fundamentos son fáciles de entender desde el primer minuto, lograr dominar los giros cerrados, evasión de misiles y disparos precisos a alta velocidad toma tiempo. Para facilitar el proceso a jugadores de todos los niveles, el título ofrece cuatro opciones de dificultad seleccionables: Novato (Historia), Piloto, Veterano y Élite garantizando que cada tipo de jugador encuentre un reto a su medida.

Adicionalmente, el juego cuenta con una modalidad dedicada de Entrenamiento. Este modo incluye lecciones graduadas que van desde el entrenamiento de vuelo con controles estándar o experto hasta prácticas de combate a corta distancia, recarga avanzada y uso específico de cada tipo de arma especial. Para reforzar el dominio de los controles y mejorar las calificaciones en las misiones, Ace Combat 8: Wings of Theve cuenta con un modo de Misión Libre. Aquí, el jugador puede repetir de manera individual cualquier nivel ya completado, lo que permite probar aeronaves recién desbloqueadas sin necesidad de reiniciar la historia principal.

Gráficos y música sobresalientes

Ace Combat 8: Wings of Theve destaca —no solo por su jugabilidad e historia— también por el alto nivel de detalle en el modelado de las aeronaves y la recreación realista de sus cabinas. El motor de juego recrea de forma impecable los efectos climáticos dinámicos. Las nubes sirven para ocultarse de los misiles enemigos a costa de congelar el parabrisas, generar turbulencias severas y perder visibilidad. Las gotas de lluvia impactando contra la visera, la iluminación solar reflejada en el fuselaje y las explosiones de los cazas abatidos aportan un espectáculo gráfico constante, los cuales se ven aún mejor en las repeticiones de las misiones.

Finalmente, Ace Combat a lo largo de sus tres décadas se ha caracterizado por tener una banda sonora impecable. Pues, esto en Wings of Theve es uno de los elementos mejor logrados. La banda sonora del juego se adapta al ritmo de cada batalla, mezclando piezas orquestales dramáticas, cantos tribales, pasajes corales y ritmos de rock. Adicionalmente, cada una de estas piezas se puede volver a escuchar en el reproductor interno del juego. Todo esto se complementa con un diseño de audio sobresaliente que recrea el rugido de las turbinas y el estallido sónico al romper la barrera del sonido. Finalmente, la constante conversación por radio entre aliados y enemigos aporta un dinamismo y una tensión continuos a lo largo de las misiones. Aunque a veces es muy difícil seguirles el ritmo a los subtítulos por la cantidad de cosas que pasan al tiempo en la pantalla.

Reseña hecha con una copia digital de Ace Combat 8: Wings of Theve Steam provista por Bandai Namco Latinoamérica.