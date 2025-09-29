Cómo solucionar el acertijo de la caja secreta en la escuela de Silent Hill f (dificultad ‘Difícil’)

Ya vimos cómo pasar el campo lleno de aterradores espantapájaros, pero poco después encontraremos otro puzle que nos pueden mantener pensando un buen rato. En el aula de clases de la escuela encontramos la caja secreta de Rinko tenemos que solucionarlo para continuar con la historia de Silent Hill f, así que les preparamos una corta guía para la dificultad ‘Difícil’, que es la dificultad estándar para los acertijos del juego.
La pista que encontramos el el Sobre cerrado habla de una cita entre Shu y Runk en la que comieron pastel en un cafe.
No es obvio, pero la clave para resolver la primera parte del acertijo de la caja es la frase «la fruta agridulce». Debemos deslizar las casillas de la caja para revelar solo frutas de sabor agridulce.
En el primer lado revelamos las siguientes:
- Manzana
- Cerezas
- Rodaja de naranja
Es como muestra la siguiente imagen:
En el otro lado revelamos las siguientes:
- Uvas
- Fresa
- Piña
Como muestra la siguiente imagen:
Recuerden que no basta con simplemente revelar las imágenes. Deben presionar el botón ‘Confirmar’.
Pero eso no es todo. Ahora se revelará una segunda caja más pequeña con Sobre cerrado que contiene una nueva pista.
Habla de un diario y lo que tenemos que hacer es revelar todos los paneles con imágenes de todo aquello que se parezca a un diario, es decir, libros.
En las siguientes imágenes pueden ver dónde están los que hay que revelar.
Primer lado:
- Centro derecha
Segundo lado:
- Arriba derecha
- Centro izquierda
- Abajo izquierda
De nuevo les recordamos que no basta con simplemente revelar las imágenes. Deben presionar el botón ‘Confirmar’.
¿Creen que ya terminaron? No. El acertijo de la caja secreta en la escuela de Silent Hill f guarda una última parte. Vamos a ver que dice el último Sobre cerrado.
Este habla sobre las sakura florecidas y debemos revelar los paneles que tienen flores de cerezo. El problema es que no es tan claro qué es y qué no lo es.
No se preocupen porque aquí les mostramos cuáles son:
Primer lado
- Centro derecha
Segundo lado
- Arriba derecha
- Abajo derecha
Una vez resuelta la última caja secreta, se abrirá la puerta del salón de clases y podremos continuar nuestra exploración de la escuela de Silent Hill f.
