Varios juegos de Blizzard abandonarían China por desacuerdo con NetEase

Un desacuerdo entre las empresas Activision Blizzard y NetEase podría causar el retiro de muchos juegos de la compañía en China. Tal como indica el distribuidor NetEase, el acuerdo entre ambas partes expirará el 23 enero de 2023, por lo que juegos como Overwatch 2, World of Warcraft y Starcraft II dejarían de funcionar en China, algo que resultaría muy negativo para las finanzas de Blizzard.

Hasta ahora, Activision Blizzard había estado trabajando con NetEase para poder distribuir sus juegos en el gigante asiático. Para que las compañías de tecnología y videojuegos puedan operar en ese país, hace falta tener una licencia que es muy difícil de conseguir. Por esto, las empresas occidentales se asocian con compañías chinas para distribuir sus productos.

World of Warcraft: Dragonflight.

El contrato había durado unos 14 años, por lo que el anuncio fue una sorpresa para la opinión pública, la cual se pregunta ahora por el futuro financiero de Blizzard. Si bien NetEase no es su único socio en China, sí es el más importante. Franquicias como Warcraft, Overwatch, Starcraft y Diablo quedarían sin permiso alguno para funcionar allá. No obstante, Diablo Immortal seguirá activo debido a un acuerdo aparte que durará más tiempo.

Todavía no se sabe a qué solución intentará llegar Activision Blizzard. No se sabe si se intente buscar a otro socio o si no tenga más opción que retirarse del mercado chino. Adicionalmente, habría que pensar en los intereses de Microsoft y cómo podría abordar el problema como nuevo dueño.

Los juegos de Activision Blizzard no funcionarán en China: ¿Qué pasó con NetEase?

Este fue el mensaje que dejó NetEase sobre la no renovación del acuerdo:

«Nos hemos esforzado mucho y hemos intentado con toda sinceridad negociar con Activision Blizzard para que podamos continuar nuestra colaboración y servir a los muchos jugadores dedicados en China. Sin embargo, hubo diferencias materiales en términos clave y no pudimos llegar a un acuerdo. Tenemos una alta consideración en nuestro producto y estándares operativos y cumplimos nuestros compromisos con los jugadores chinos».

Dicho mensaje llama la atención, ya que este no es el primer desacuerdo entre las dos empresas. Hace tan solo unos meses reportamos que un juego móvil se habría cancelado bajo las mismas explicaciones de «diferencias materiales».

No obstante, parece que la situación va más allá de temas de dinero. El presidente de inversiones y asociaciones globales de NetEase, Simon Zhu, hizo una publicación con tintes bastantes personales en Linkedin:

Como jugador que pasó diez mil horas en el mundo de Azeroth, Starcraft y Overwatch, me siento tan desconsolado (…) (…) Un día, cuando se pueda contar lo que sucedió detrás de escena, los desarrolladores y los jugadores tendrán un nivel completamente nuevo de comprensión de cuánto daño puede hacer un imbécil.

A partir de esto, el público ha estado preguntándose quién será «el imbécil» del que habla Zhu. Se cree que es alguien dentro de Activision Blizzard, pero él mismo dijo que no hará aclaraciones hasta cuando sea prudente hablar de eso. Lo cierto es, que mientras las empresas se señalan la una a la otra, el futuro de juegos como Overwatch 2 y World of Warcraft en China es incierto.

Fuente: NetEase