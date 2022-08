Activision Blizzard cancela el desarrollo de un juego móvil basado en Warcraft

Un juego móvil no anunciado sobre el universo de Warcraft y que estaba en proceso de desarrollo acaba de ser cancelado por una disputa financiera generada entre Activision Blizzard y NetEase. La decisión genera dudas sobre la relación que están llevando las dos compañías y el futuro de proyectos móviles como Warcraft Arclight Rumble.

NetEase es un socio comercial de Activision Blizzard que distribuye sus juegos en China. Este es el caso de títulos como Overwatch o World of Warcraft, por lo que gran parte del éxito de estos juegos en el mercado chino depende de NetEase.

World of Warcraft: Shadowlands.

Según indica Bloomberg, el juego móvil de Warcraft fue cancelado debido a un desacuerdo financiero entre las dos partes. Este había estado en desarrollo por tres años hasta ahora, ya que NetEase decidió desmantelar un equipo de más de 100 desarrolladores que habían estado trabajando en el proyecto.

Al parecer, el nombre clave (no oficial) del juego habría sido Neptune. Se habría tratado de un juego de rol multijugador masivo en línea del mismo universo de World of Warcraft. No obstante, parece que habría sido un ‘spin-off’ que lo alejaría de la historia que habría tomado hasta ahora su contraparte de PC. De hecho, habría sido en un momento histórico distinto (tal vez durante la Primera Gran Guerra).

No es el único juego móvil cancelado

Warcraft Arclight Rumble sigue su curso sin problemas.

El juego móvil de Warcraft cancelado no tiene nada que ver con Warcraft Arclight Rumble, el cual sigue con su ritmo normal de desarrollo. Sin embargo, el desacuerdo hace pensar en el futuro de los proyectos móviles de Blizzard, pues NetEase ha sido una parte importante del desarrollo de Diablo Immortal.

Por otro lado, no es el primer juego móvil que Blizzard deja de lado en los últimos años. Por ejemplo, la idea de hacer un título similar a Pokémon Go también terminó fracasando. En este caso, el desarrollo también había durado unos cuatro años.

Por ahora, no ha habido comentarios oficiales de ninguna de las dos compañías.

Fuente: Bloomberg