La próxima entrega del marsupial naranja está a la vuelta de la esquina. Después de más de 10 años, la franquicia Crash Bandicoot recibirá una entrega nueva y los fanáticos están ansiosos por jugarla. Por esta razón, Activision ha anunciado que una demo de Crash Bandicoot 4: It’s About Time estará disponible para PS4 y Xbox One desde el próximo 16 de septiembre.

Sin embargo, Activision decidió darle un enfoque «Activision» a esta versión de prueba.

¿Cómo jugar la demo de Crash Bandicoot 4?

Hace un mes publicamos nuestras primeras impresiones de la demo de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, la cual solo podía ser jugada por aquellos que reservaron el título. Aunque alabamos múltiples aspectos de la versión de prueba, rechazamos rotundamente la decisión de Activision de cobrar por una demo y cruzamos los dedos para que la compañía no estandarizara esta práctica. Por desgracia, parece que no nos escucharon del todo.

Similar a la demo de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, la de It’s About Time puede ser jugada desde hoy por los que hayan reservado el juego. Los demás deben esperar hasta el 16 de septiembre.

¿Qué contiene la demo?

Los que descarguen la demo podrán jugar dos niveles como Crash: Snow Way Out y Dino Dash. También podrán controlar a Neo Cortex en una versión alternativa de Snow Way Out.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time se lanzará el próximo 2 de octubre.

Fuente: canal oficial de Crash Bandicoot en YouTube