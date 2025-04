Actriz de voz de Yennefer no cree regresar para The Witcher 4

The Witcher 4 de CD Projekt Red aceleró su producción el pasado mes noviembre, pero no veremos este esperado título antes del 2027. Sabemos que continuará la historia de los juegos anteriores, aunque con Ciri como protagonista de la serie. Geralt de Rivia y su actor de voz de toda la vida, Doug Cockle, seguirán presentes de alguna manera. Sin embargo, la actriz de doblaje de Yennefer de Vengerberg en The Witcher 3 no está todavía segura si su personaje regresará para la cuarta entrega.

Denise Gough, quien participa en la serie de Star Wars Andor como la Oficial Imperial Dedra Meero, no está al tanto del nivel de progreso del juego. «No sé nada de esto», dijo Gough a Eurogamer. También recordó su primera contratación y su confusión en el proceso. «No sabía lo que estaba haciendo. Nunca había hecho un videojuego. Y entonces muchos, generalmente hombres, se me acercaban en los departamentos de sonido de los sets de rodaje y me preguntaban [susurrando]: «¿Eres Yennefer?». Y yo les preguntaba: «¿Quién es Yennefer?».

La hechicera Yennefer forma parte del trío de personajes principales de The Witcher, junto con Ciri y Geralt. Su compleja relación con Geralt aparece en numerosas historias de The Witcher, así como en una parte destacada de la adaptación televisiva para Netflix, interpretada por Anya Chalotra.

Los fanáticos pudieron ver por primera vez a Liam Hemsworth en el papel de Geralt en mayo del año pasado. La producción de la cuarta temporada de The Witcher comenzó hace un año. Netflix anunció que la serie finalizará con la quinta temporada. Las dos últimas temporadas adaptarán los eventos de los libros de The Witcher: Bautismo de fuego, La torre de la golondrina y La dama del lago.