Hace tres semanas, gracias a la cuenta oficial en Twitter de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, conocimos que la próxima actualización del juego de Bandai Namco agregará a Ryoma Hino, Shingo Aoi y Mark Owairan a la plantilla de personajes seleccionables. Ahora, la desarrolladora japonesa ha compartido un adelanto que muestra a estos astros del fútbol en acción. Adicionalmente, la actualización 1.20 de Captain Tsubasa: Rise of New Champions agregará de manera gratuita un nuevo episodio para el modo «Nuevo Héroe».

¿Cuál es la historia del nuevo episodio del modo «Nuevo Héroe» de Captain Tsubasa: Rise of New Champions?

Nuevamente, Bandai Namco lanzó junto con la actualización 1.20 contenido adicional gratuito. En esta ocasión, todos los jugadores recibirán un nuevo episodio para el modo «Nuevo Héroe». En esta nueva ruta, los jugadores tendrán que unirse al equipo de la escuela secundaria Nankatsu. Nuestra misión será ayudar al Nankatsu a ganar, ya que Tsubasa Ozora no estará en la titular debido a un programa de rehabilitación en el que se encuentra.

¿Cuándo estará disponible la actualización 1.20 de Captain Tsubasa: Rise of New Champions?

La actualización 1.20 de Captain Tsubasa: Rise of New Champions ya está disponible para los usuarios de Nintendo Switch y PlayStation 4. Mientras tanto, los usuarios de PC en Steam deberán esperar hasta el sábado 20 de marzo a las 8:33 (hora de Colombia) para poder acceder a la actualización del juego.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube