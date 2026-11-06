Actualización de NieR: Automata eleva su instalación hasta las 366 GB en Steam

Un ‘bug’ reciente afectó la última actualización de NieR: Automata para PC en Steam. Esto se debería a un error que ha sumado el tamaño total de los archivos del juego al tamaño de cada contenido descargable o DLC. Debido a ello, los usuarios requieren 366 GB de espacio para instalar el juego completo junto con sus complementos, aunque antes de la actualización, el espacio requerido era de solo 50 GB. Claramente la recomendación es no instalarlo justo ahora.

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Lo más natural es que Square Enix solucione pronto este error mediante un parche de otra actualización. Hasta entonces, es mejor esperar antes de instalar NieR: Automata o la nueva actualización. También deberías desactivar las actualizaciones automáticas en Steam si posees el juego y no es posible revertir los cambios.

Mientras algunos jugadores han visto solucionado el problema en sus equipos, otros continúan con el tamaño de archivo excesivo al intentar instalar el juego o la nueva actualización. El requisito de espacio adicional solo aparece en el momento de proceder con la instalación tras la compra. La actualización que ha provocado este inconveniente apenas añade contenido nuevo al juego, limitándose a incluir soporte para tres idiomas adicionales, coreano, chino simplificado y chino tradicional.

Ni Square Enix ni Platinum Games se han pronunciado al respecto, por lo que no está claro cuándo llegará una solución definitiva. Este error es particularmente curioso y la cifra significativamente alta, cuando Rockstar Games hace poco anunció que el próximo a lanzarse GTA 6 requiere 212 GB de almacenamiento en PS5 y Xbox Series X/S para poder instalarse.