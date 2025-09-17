Videojuegos

Actualización de sistema para PS5 ofrece ahorro de energía y múltiple emparejamiento de DualSense

Un DualSense para controlarlos a todos.

Llega una actualización del sistema para PlayStation 5 o PS5 que permite sincronizar el control DualSense con varios dispositivos a la vez. La actualización también incorpora un modo de ahorro de energía para PS5, que se aprovechará en futuras actualizaciones de juegos como Death Stranding 2, Demon’s Souls y Ghost of Yōtei. Para actualizar la consola, necesitas ir a Ajustes, seleccionar Sistema, Software del sistema y Actualización del software del sistema.

Sony anunció esta actualización de la PS5 el pasado julio, explicando cómo sincronizar el DualSense con varios dispositivos y compartiendo planes para el modo de ahorro de energía de la consola. Una vez disponible la actualización, podrás sincronizar el DualSense con un máximo de cuatro dispositivos. Básicamente, asignas cada dispositivo a uno de los cuatro botones frontales (triángulo, círculo, cuadrado, equis) al emparejarlo por Bluetooth, y puedes intercambiarlos pulsando simultáneamente el botón PS y el botón de acción correspondiente.

Con el Ahorro de energía activado, la consola PS5 reducirá el rendimiento en algunos juegos compatibles, lo que reducirá su consumo de energía. El modo VR no funcionará con el Ahorro de energía activado y algunas funciones del juego también podrían verse afectadas. Puedes activar el Ahorro de energía en Ajustes, Sistema, Ahorro de energía y seleccionando la opción Usar Ahorro de energía.

