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La nueva actualización de Assassin’s Creed Black Flag Resynced trae nuevo contenido y el modo Nuevo juego+, pero no habrán DLC ni nuevas misiones en el futuro

Adiós Edward. Buen viento y buena mar.

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Los sueños de llevar a Edward Kenway por nuevas aventuras en altamar o jugar con Adewale en Freedom Cry han llegado a su fin. Ubisoft anunció que el nuevo parche para Assassin’s Creed Black Flag Resynced que incluye el modo Nuevo juego+, un nuevo nivel de dificultad y algo de nuevo contenido será la última actualización mayor que tendrá el juego. No habrán DLC ni actualizaciones con nuevas misiones más adelante.

Esta actualización estará disponible gratis para todas las plataformas el martes 27 de octubre de 2026. Pueden ver un video con el director del juego Richard Knight hablando de las novedades a continuación.

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Ahora veamos todas las novedades que llegarán al juego en esta última gran actualización final

El modo Nuevo juego+ permite comenzar de nuevo una partida desde el comienzo de la historia con todas las herramientas, mejoras, abalorios, dinero, materiales, trajes, colecciones, equipo para el barco y objetos que tenemos al final de nuestra aventura interior. Eso sí, tenemos que reclutar nuevamente a los oficiales y derribar los fuertes del mapa.

Cuando juguemos de esta forma, se aumentará la dificultad del juego y podemos seguirla repitiendo hasta el modo más difícil en Nuevo juego+++++. También habrá una nueva moneda exclusiva de este modo: Escudos con los que podremos comprar nuevo equipo y objetos cosméticos.

Otra novedad es el nuevo modo de dificultad Pesadilla. En este modo los enemigos harán casi el doble de daño, tendremos menos tiempo para hacer contraataques y nos podrán detectar con más facilidad.

Además el modo nuevo juego+ y el nuevo nivel de dificultad, esta gran actualización final para Assassin’s Creed Black Flag Resynced agregará nuevos secretos, cofres escondidos y objetos cosméticos, incluyendo nuevos abalorios (incluyendo uno con la graciosa captura más popular del juego), velas para el Jackdaw y mascotas.

Por supuesto, también habrán un montón de soluciones para bugs.

Aunque los fanáticos de esta aventura lamentamos que no vamos a recibir DLC, agradecemos que al menos tenemos nuevas cosas que encontrar y con las que mantenernos ocupados por unos días.

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store. La versión original del juego también está disponible para múltiples plataformas.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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