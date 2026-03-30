Así es la actualización «Juega a tu manera» de PEAK

Uno de los juegos indies más exitosos de 2025 acaba de recibir un parche que definitivamente va a hacer muy felices a sus fans, no solo por las nuevas opciones que ofrece y que soluciona algunos ‘bugs’ molestos, sino que hace cambios muy pedidos por la comunidad. Hablamos de PEAK, que ahora tiene la actualización «Juega a tu manera» con muchas novedades interesantes.
Pueden ver el tráiler de esta actualización a continuación. Les recordamos que este parche ya está disponible en Steam y que es gratis. No es un DLC de pago.
La principal novedad de la actualización «Juega a tu manera» o «Play it your way» de PEAK son las Partidas personalizadas (‘Custom Expedition’). Esta nos permite crear una partida a nuestro gusto con los modificadores que prefiramos, habilitando y deshabilitando los peligros, tipos de daño y objetos que aparecen como queramos.
Incluso podemos elegir una Mini expedición (‘Mini Run’) en la que solo tenemos que superar un bioma de un mapa, haciendo que sea una partida más corta.
Los cambios que mencioné como «muy solicitados por los jugadores» están relacionados con la Fogatas. Tras esta actualización, el juego salvará automáticamente la partida cuando estemos en una fogata y eso significa que podremos salir de la partida y regresar a ese punto. Este punto de guardado solo estará activo hasta que lleguemos a la meta, perdamos o comencemos una nueva partida.
También podremos permanecer todo el tiempo que queramos en una fogata sin que aumente el hambre, sin que la niebla progrese y no se apagará hasta que un scout no la abandone.
Otra novedad curiosa es que ahora podemos activa un modo para «Fobia a los zombis». Al activarlo, el juego cambiará la apariencia de los compañeros afectados por lo hongos.
PEAK es un exitoso título indie multijugador del estilo ‘friendslop’ que está disponible exclusivamente para PC mediante Steam.