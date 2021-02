Esto es lo que traerá la versión 11.3 de League of Legends y TFT

El comienzo de la temporada 2021 trajo varias novedades a los títulos de Riot Games. Mientras que League of Legends recibió uno de sus cambios más substanciales en la forma de los objetos míticos, TeamFight Tactics (TFT) recibió varias novedades con el fin de cambiar la forma en que se juega el título de estrategia. Sin embargo, estas no serán las únicas modificaciones que recibirán estos juegos en 2021. De hecho, tanto League of Legends como TeamFight Tactics acaban de recibir una actualización con su versión 11.3.

A continuación, podrán ver un resumen de la actualización y demás contenidos que ha recibido League of Legends y TeamFight Tactics (TFT) con su versión 11.3.

¿Qué novedades traerá la versión 11.3 de League of Legends?

En resumen, los cambios de la actualización 11.3 de League of Legends

La versión 11.3 de League of Legends implementó una actualización general a los objetos. Ahora, estos están divididos 6 secciones: para tanques, para encantadores, para tiradores, para luchadores y de sustento. El objetivo es balancear la fuerza de las estadísticas mientras se mantiene la viabilidad de los objetos. Como si no fuera suficiente, cerca de 20 campeones han recibido ajustes de balance. Estos incluyen tanto ‘buffs’ como ‘nerfs’.

Para ver todas las novedades que traerá la versión 11.3 de League of Legends, incluyendo los aspectos Bestia Lunar y demás contenidos de corte estético, sigan este enlace.

¿Qué novedades trae la versión 11.3 de TeamFight Tactics (TFT)?

En resumen, los cambios de la actualización 11.3 de TeamFight Tactics (TFT)

Si bien los jugadores de TeamFight Tactics (TFT) siguen disfrutando del Festival de las Bestias, la versión 11.3 incluye una actualización a las Deidades y los campeones con 1 de costo.

Cambios a rasgos

Almadragón: tras pasar la bendición después de morir, el siguiente ataque básico del aliado activará instatáneamente Aliento de Dragón.

tras pasar la bendición después de morir, el siguiente ataque básico del aliado activará instatáneamente Aliento de Dragón. Duración de la mejora de Deidades: 3/6/9/15 ⇒ 6 seg para todas

3/6/9/15 ⇒ 6 seg para todas Reducción de daño de la mejora de Deidades: 45% ⇒ 35/45/55/65%

45% ⇒ 35/45/55/65% Daño verdadero adicional de la mejora de Deidades: 45% ⇒ 35/45/55/65%

45% ⇒ 35/45/55/65% Velocidad de ataque de Espiritual: 20/40% ⇒ 20/35%

20/40% ⇒ 20/35% Robo de Vida de Fulminador: 15-30 / 25-50% ⇒ 15-30 / 30-60%

15-30 / 25-50% ⇒ 15-30 / 30-60% Daño de Fulminador: 20-45 / 30-75% ⇒ 20-45 / 35-80%

Cambios a campeones

Alcance de ataque de Brand: 660 ⇒ 890

660 ⇒ 890 Los ataques de Elise en su Forma Arácnida ahora aumentan el costo del siguiente hechizo de su objetivo un 35/35/50%.

Vida de Elise al transformarse en su Forma Arácnida: 35/40/45% ⇒ 25/30/45%

35/40/45% ⇒ 25/30/45% Velocidad de ataque de Fuego Rápido de Tristana: 50/60/80% ⇒ 60/70/90%

50/60/80% ⇒ 60/70/90% Los orbes de Cascada Pálida de Diana ahora aparecen más lejos de su cuerpo cuando aumenta de tamaño.

Daño de Guillotina de la Fortuna de Darius: 550/800/1300 ⇒ 550/850/1400

Cambios de objetos

Aumento de costo de maná de Manto de Quietud: 33% ⇒ 35%

Tanto League of Legends como TeamFight Tactics son 100% gratis. Mientras que el primero está disponible en PC, el segundo puede descargarse en dispositivos móviles y PC.

Fuente: comunicado de prensa de Riot Games