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Actualizaciones gratuitas de Dragon Ball: Sparking! ZERO agregarán nuevos modos

Bandai Namco presenta la hoja de ruta 2026 para Dragon Ball: Sparking! ZERO con nuevos modos gratuitos y más.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Jun Furutani, productor de Dragon Ball: Sparking! ZERO, presentó las novedades que llegarán al juego de pelea desarrollado por Spike Chunsoft a lo largo del 2026. Adicionalmente, Furutani detalló la hoja de ruta que tendrá el juego tanto para las versiones de PlayStation 5, Xbox Series y Steam, así como también cómo se empezará a distribuir los primeros paquetes DLC para las versiones de las consolas de Nintendo.

¿Cómo se distribuirá el contenido descargable (DLC) de Dragon Ball: Sparking! ZERO en el 2026?

Actualizaciones gratuitas de Dragon Ball: Sparking! ZERO agregarán nuevos modos

La hoja de ruta de Dragon Ball: Sparking! ZERO para el año 2026 presentada por Bandai Namco muestra un cronograma de contenidos dividido por plataformas y temporadas. Sin embargo, más allá de estar enfocado en aumentar la plantilla de luchadores, Spike Chunsoft busca expandir la experiencia de juego para un jugador.

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Los jugadores de PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam, recibirán antes de terminar el primer trimestre del 2026 una actualización gratuita con el modo «Mission 100», el cual lo recordarán fácilmente aquellos que jugaron el Budokai Tenkaichi 3. Luego llegará el modo supervivencia (Survival Mode), en el segundo trimestre de este año también sin costo alguno. Finalmente, el productor de Dragon Ball: Sparking! ZERO confirmó que para el tercer trimestre del 2026 se planea lanzar un DLC en propiedad con nuevos personajes, modos, escenarios, trajes y técnicas para los personajes del juego.

Actualizaciones gratuitas de Dragon Ball: Sparking! ZERO agregarán nuevos modos

Por otro lado, el calendario para las consolas híbridas de Nintendo de actual y anterior generación presenta una estructura diferente, centrada en la distribución de los paquetes DLC de personajes que ya están disponibles en las demás plataformas. Durante el primer trimestre se lanzará el «DLC 1» de Dragon Ball: Sparking! ZERO. Posteriormente, el segundo trimestre del 2026, se tiene prevista la llegada de los tres paquetes de contenidos DLC inspirados en Dragon Ball Daima junto con Shallot. Este es un personaje proveniente de Dragon Ball Legends. En cuanto a las actualizaciones gratuitas y el nuevo DLC para las consolas Nintendo Switch, Bandai Namco confirmó que tendrá un calendario de llegada diferente, el cual se anunciará en los siguientes meses.

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Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube

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