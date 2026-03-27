Acusan a Genshin Impact de usar IA generativa en el arte promocional de la versión Luna VI (6.5)

En la mañana del viernes 27 de marzo pudimos ver la tradicional presentación de Hoyoverse revelando los detalles de la próxima versión de su popular juego gacha. Pero después de poner atención a las habilidades del nuevo personaje Linnéa y a los detalles del nuevo mapa al norte de Mondstadt, algunos jugadores notamos algo en la imagen promocional de la versión Luna VI (6.5) de Genshin Impact que nos dejó bastante molestos: algo que nos hace pensar que pudieron haber usado IA generativa en lugar de arte real.

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Este es el arte promocional de la versión Luna VI. Este muestra a Aether, Paimon, Beidou, Aino y Navia en el puerto de la Villa Nasha en Nod Krai. A simple vista tiene el estilo tradicional del juego.

Pero si ponemos atención a los detalles, podremos ver algo que siempre ha sido uno de los indicadores más claros de que una imagen es creada mediante IA generativa. Si miramos de cerca a Paimon veremos que tiene seis dedos en su mano izquierda.

De inmediato comenzaron las críticas a Hoyoverse en foros y redes sociales. Muchos consideran que usar arte IA es un insulto contra los artistas que crearon estos personajes, otros se enfocan en el hecho de que esa empresa hace muchísimo dinero mediante microtransacciones y que prefieran «usar IA en vez de pagarle a un artista» es un ejemplo de su avaricia. Por cierto, esta no es la primera vez que aparece un personaje con seis dedos en arte oficial del juego.

Algunos han salido a defender a Hoyoverse diciendo que al ser ellos dueños del personaje, tienen todo el derecho de generar imágenes de éste usando IA porque no están robando arte de nadie. También dicen que en China el uso de la IA generativa es mucho más aceptado socialmente que en occidente. Es cierto que la principal crítica que se hace contra las imágenes generadas por IA es que usan imágenes robadas de otros artistas, pero no es la única. No podemos olvidar el exagerado consumo de agua que requieren estas herramientas, el encarecimiento que hacen de dispositivos electrónicos y las implicaciones de ética laboral.

Pero por otro lado, hay quienes creen que esta imagen promocional de Genshin Impact en realidad no usa IA generativa, sino que el sexto dedo de Paimon se podría deberse a un error humano del artista. Esto ha ocurrido antes, sobre todo cuando el artista está apurado por entregar su trabajo. Incluso hay dibujantes que dicen que incluir un sexto dedo en una ilustración accidentalmente es algo que ocurre más a menudo de lo que quisieran aceptar.

Al momento de hacer esta nota, Hoyoverse no se ha pronunciado al respecto. Esperamos que no estén usando realmente IA generativa en Genshin Impact y que todo sea un error (y si lo es, esperamos que le den más tiempo al artista para revisar sus trabajos). Pero la verdad es que esta compañía ya ha aceptado antes que si usa estas herramientas en otros juegos como Honkai Star Rail.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.