Ada Wong y Claire Redfield se unen a la colaboración de Resident Evil con Nikke

Malas vibraciones.

Por Julian Ramirez
A mediados de agosto nos enteramos que la saga de terror de Capcom tendrá una colaboración con este controversial juego gacha que nos permitirá tratar de conseguir a Jill Valentine como personaje controlable, pero ella no será la única cazazombis disponible. Ya revelaron más detalles de este ‘crossover’, junto con las primeras imágenes oficiales de Ada Wong y Claire Redfield de Resident Evil en Goddess of Victory: Nikke.

Empecemos viendo completo el avance oficial de la colaboración.

Este evento contará con una nueva historia en la que entramos a una misteriosa mansión a investigar extrañas desapariciones y terminaremos enredados en una trama de cultos asesinos, experimentos humanos y un arma biólógica llamada Neo-Virus.

La colaboración de Resident Evil con Goddess of Victory: Nikke empezará el miércoles 24 de septiembre de 2025 y durante el evento podremos conseguir a Jill Valentine (SSR), Ada Wong (SSR) y Claire Redfield (SR). La voz de Jill en este juego será la de Nicole Tompkins, la misma actriz de voz que interpreta al personaje en los títulos de Capcom.

Mientras que Jill y Ada solo se podrán conseguir mediante el ‘gacha’, Claire será un personaje gratis que se podrá obtener iniciando sesión. También podremos conseguir duplicados para aumentar su poder terminando la historia del evento en diferentes niveles de dificultad.

En el pasado, este título gacha para PC y dispositivos móviles ha tenido colaboraciones con Stellar BladeEvangelionRe:ZeroNier Automata y sorpresivamente, Dave The Diver.

