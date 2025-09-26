Videojuegos

Adaptar Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2 fue un proceso relativamente fácil

Como pelando calvos.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Tras el anuncio de Resident Evil Requiem para Nintendo Switch 2 además de las plataformas previamente confirmadas, los desarrolladores compartieron sus ideas sobre la llegada de Requiem a la consola, afirmando que el estudio estaba impresionado con el ‘hardware’ y que «simplemente tenía sentido» adaptarlo. El productor Masato Kumazawa habló sobre la llegada del juego a otras plataformas desde el primer día y elogió el nuevo ‘hardware’ de Nintendo:

Aunque hemos lanzado ports de los juegos a las plataformas de Nintendo a lo largo de los años, este se centra más en el lanzamiento desde el primer día en Switch 2. Eso se debe simplemente a que, cuando recibimos el ‘hardware’ de Switch 2, nos sorprendió gratamente lo sencillo que fue el proceso para llevar la versión de desarrollo existente del juego a esa plataforma.”

El desarrollador de Capcom, Koshi Nakanishi, señaló que Requiem se estaba desarrollando de forma “altamente escalable”, lo que significa que, aunque Nintendo Switch 2 no es igual de potente a otras consolas, aún podía ejecutar el juego. “No fue particularmente difícil para consolas o PC de gama alta con trazado de rutas y funciones similares, por lo que añadir Switch 2 a la mezcla fue solo una cuestión de escalabilidad, no un gran desafío”, explicó Nakanishi.

Resident Evil Requiem se lanzará para Nintendo Switch 2 el 27 de febrero del 2026 y las reservas ya están disponibles en la eShop. Además de PS5, Xbox Series X/S, PC y posiblemente hasta PS4 –sin confirmar–.

🧟‍♂️

Resident Evil

Adaptar Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2…
Ada Wong y Claire Redfield se unen a…
Jill Valentine de Resident Evil se…
Los secretos ocultos en el arte…
La secuencia de inicio de Resident…
«Los usuarios de Switch 2 deberían ser más comprensibles con las Tarjetas llave de juego, pues ayudan a los desarrolladores», afirma director de FF7 Rebirth
Sobre Deluxe ex es el próximo paquete de mejora de JCC Pokémon Pocket
Estos son los primeros detalles del sistema de pelea del nuevo Virtua Fighter
Doug Bowser dejará la presidencia de Nintendo of America y por primera vez en la historia de la compañía una mujer tomará el cargo
Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ya tiene fecha de lanzamiento
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior «Los usuarios de Switch 2 deberían ser más comprensibles con las Tarjetas llave de juego, pues ayudan a los desarrolladores», afirma director de FF7 Rebirth
No hay comentarios

Lo último

Pokémon x CMLL: fecha, hora, peleas, cómo ver el evento de lucha libre en vivo y la carta exclusiva del TCG
Cultura POP
Un tráiler y nuevos detalles del juego móvil Monster Hunter Outlanders fueron revelados en TGS 2025, abren inscripciones a la beta cerrada
Videojuegos
Fecha, equipos y calendario del torneo VCT Ascension Americas 2025 de Valorant
Esports
Ghost of Yotei – Reseña