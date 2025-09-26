Adaptar Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2 fue un proceso relativamente fácil

Tras el anuncio de Resident Evil Requiem para Nintendo Switch 2 además de las plataformas previamente confirmadas, los desarrolladores compartieron sus ideas sobre la llegada de Requiem a la consola, afirmando que el estudio estaba impresionado con el ‘hardware’ y que «simplemente tenía sentido» adaptarlo. El productor Masato Kumazawa habló sobre la llegada del juego a otras plataformas desde el primer día y elogió el nuevo ‘hardware’ de Nintendo:

Aunque hemos lanzado ports de los juegos a las plataformas de Nintendo a lo largo de los años, este se centra más en el lanzamiento desde el primer día en Switch 2. Eso se debe simplemente a que, cuando recibimos el ‘hardware’ de Switch 2, nos sorprendió gratamente lo sencillo que fue el proceso para llevar la versión de desarrollo existente del juego a esa plataforma.”

El desarrollador de Capcom, Koshi Nakanishi, señaló que Requiem se estaba desarrollando de forma “altamente escalable”, lo que significa que, aunque Nintendo Switch 2 no es igual de potente a otras consolas, aún podía ejecutar el juego. “No fue particularmente difícil para consolas o PC de gama alta con trazado de rutas y funciones similares, por lo que añadir Switch 2 a la mezcla fue solo una cuestión de escalabilidad, no un gran desafío”, explicó Nakanishi.

Resident Evil Requiem se lanzará para Nintendo Switch 2 el 27 de febrero del 2026 y las reservas ya están disponibles en la eShop. Además de PS5, Xbox Series X/S, PC y posiblemente hasta PS4 –sin confirmar–.