Además de TLoU, Ghost of Yotei también recibe colaboraciones con Astro Bot, Journey y Helldivers II

Durante el pasado «Día de The Last of Us», el estudio Sucker Punch reveló una curiosa colaboración de su juego Ghost of Yotei con la obra de Naughty Dog que permitirá a Atsu vestir una armadura inspirada en los infectados de esos juegos. Pero resulta que ese no será el único ‘crossover’ que tendrá ese título en los próximos días.

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Tal como revelaron mediante una publicación en su cuenta oficial en la red social Bluesky, podremos conseguir armaduras para Atsu inspiradas en otros tres juegos publicados por PlayStation: Helldivers II, Astro Bot y Journey. Pueden apreciar sus diseños en las imágenes a continuación.

Igual que la armadura de The Last of Us, podemos conseguir las armaduras para Atsu de Astro Bot, Journey y Helldivers II jugando la expansión DLC Ghost of Yotei: Most Wanted que se lanzará el jueves 1 de octubre de 2026. Este es un modo de supervivencia estilo roguelike en el que también podremos jugar con otros personajes del juego e incluso con Jin Sakai, protagonista de Ghost of Tsushima.

Una vez desbloqueadas estar armaduras, podremos usarlas en todos los demás modos de juego incluyendo el juego base, la expansión Echoes of Sekigahara y el modo Legends.

Ghost of Yotei está disponible exclusivamente para la consola PlayStation 5.