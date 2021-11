Adiós, 2021: estos son los juegos que se lanzarán en diciembre

En lo que respecta a lanzamientos de videojuegos, 2021 no concluirá como años pasados. Aunque diciembre (2021) comprenderá múltiples lanzamientos, la mayoría de estos no serán tan destacados como los vistos en meses pasados. Con excepción del tan esperado Halo Infinite y la próxima entrega de la franquicia Five Nights at Freddy’s, los lanzamientos que llegarán en diciembre (2021) serán principalmente juegos ‘indies’ y relanzamientos.

¡Estos son los lanzamientos de juegos más importantes de diciembre (2021)! ¡Tampoco olviden echar un vistazo al listado de juegos que salieron durante el mes de noviembre!

Dairoku: Agents of Sakuratan (Switch) – 2 diciembre

Century: Age of Ashes (PC) – 2 de diciembre

Fights in Tight Spaces (Xbox One, Xbox Series X/S y PC) – 2 de diciembre

Archvale (Xbox One, Switch y PC) – 2 de diciembre

Solar Ash (PS4, PS5 y PC) – 2 de diciembre

Mechajammer (PC) – 2 de diciembre

KungFu Kickball (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC) – 2 de diciembre

Happy’s Humble Burger Farm (PS4, Xbox One y PC) – 3 de diciembre

Chorus (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC y Stadia) – 3 de diciembre

Disney Magical World 2: Enchanted Edition (Switch) – 3 de diciembre

Danganronpa Decadence (Switch) – 3 de diciembre

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp (Switch) – 3 de diciembre

Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Switch) – 3 de diciembre

Icarus (PC) – 4 de diciembre

This is the President (PC) – 6 de diciembre

White Shadows (PS5, Xbox Series X/S y PC) – 7 de diciembre

Twelve Minutes (PS4, PS5 y Switch) – 7 de diciembre

Life is Strange: True Colors (Switch) – 7 de diciembre

SpellForce III Reforced (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC) – 7 de diciembre

Final Fantasy XIV: Endwalker (PS4, PS5 y PC) – 7 de diciembre

Thunder Tier One (PC) – 7 de diciembre

Heavenly Bodies (PS4, PS5 y PC) – 7 de diciembre

Halo Infinite (Xbox One, Xbox Series X/S y PC) – 8 de diciembre

Monster Rancher 1 & 2 DX (Switch, iOS y PC) – 9 de diciembre

Demon Gaze Extra (PS4 y Switch) – 9 de diciembre

Loop Hero (Switch) – 9 de diciembre

Wytchwood (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC) -9 de diciembre

Syberia: The World Before (PC) – 10 de diciembre

Shovel Knight Pocket Dungeon (PS4, Switch y PC) – 13 de diciembre

Among Us (PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X/S) – 14 de diciembre

The Smurfs: Mission Vileaf (PS5 y Xbox Series X/S) – 14 de diciembre

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC) – 14 de diciembre

The Gunk (Xbox One, Xbox Series X/S y PC) – 16 de diciembre

Alfred Hitchcock – Vertigo (PC) – 16 de diciembre

Trash Sailors (PC) – 16 de diciembre

Alien: Isolation (iOS y Android) – 16 de diciembre

Five Nights at Freddy’s: Security Breach (PS4, PS5 y PC) – 16 de diciembre

¿Cuáles son los que más están esperando? ¡No olviden decirlo en los comentarios!