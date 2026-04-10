Aether & Iron – Reseña

“Las nubes, tan negras como el corazón de esta ciudad, finalmente liberan su carga y la lluvia cae sobre las sucias calles como las lágrimas de una madre que ha perdido a su hijo. El portentoso clima me ha atrapado en esta habitación como un prisionero sin esperanza de ver la luz del sol, así que enciendo mi vieja computadora, cuyos circuitos se quejan como un cacharro en su último viaje. Debo matar el tiempo. Este juego indie llamado Aether & Iron es una excelente opción para hacerlo a pesar de que su protagonista lo narra todo como si fuera una detective en una película noir de los años 40. Qué ridículo, nadie habla así”.

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Tranquilos. No voy a hacer eso toda la reseña. A pesar de mi burla, amo el cliché del detective con un poético monólogo interno al estilo de Walter Neff en Pacto de sangre o las novelas de Raymond Chandler. Pero esa es solo una de las razones por las que disfruté este título descrito como “un RPG narrativo ‘decopunk’ al estilo de Disco Elysium pero con combate automovilístico táctico por turnos”.

Nuestra protagonista es Giovanna ‘ocho tiros’ Randazzo, una contrabandista de la Nueva York de los años 30 que se ve envuelta en una conspiración relacionada con el ‘éter ’ una poderosa fuente de energía que ha permitido a la humanidad desafiar la gravedad y llevar sus ciudades al cielo… pero ese mundo no es nada celestial. La ciudad se ha dividido en “baronías” controladas por tiranos que luchan entre sí por poder y control, mientras los pobres son oprimidos y manipulados. Mejor dicho, no es muy diferente a nuestro mundo.

Aunque usa ideas arquetípicas del cine noir acompañadas de la infaltable banda sonora de jazz, Aether & Iron brilla en la creación de su mundo. Los diálogos y textos que encontramos pintan una historia alternativa que siempre nos hace querer saber más sobre el éter y las circunstancias que llevaron a la sociedad a ese estado, pero lo mejor de todo son los personajes. Gia, Nellie, Cress, Sophie, Apollo y los demás no son solo supremamente atractivos, sino que están llenos de personalidad. Todos tienen detalles que enamoran, ideologías que los llevan a chocar entre sí y a pesar de su falta de animación son enormemente expresivos. Los artistas y la gran mayoría de actores de voz que les dieron vida hicieron un trabajo absolutamente maravilloso con ellos.

A pesar de lo mucho que amé los personajes y el ‘lore’ de este mundo “decopunk”, el desarrollo de la historia tiene algunos problemas que pueden molestar a los más exigentes. Al ser un RPG narrativo, tenemos que tomar decisiones sobre qué hacer y él éxito de estas acciones depende de los dados y de cómo estemos construyendo al personaje. Pero la historia siempre tiene que seguir adelante incluso si fallamos las tiradas y eso a veces nos pone en situaciones forzadas o que no encajan del todo bien con los escenarios.

Este es un inconveniente que sufren hasta los grandes del género. Incluso el genial Disco Elysium tiene unas pocas rutas que no caen bien con las demás piezas de la trama. Pero en Aether & Iron se siente más grave. Ya que la mayoría de situaciones solo se explican mediante voz y texto, puede haber cierta desconexión entre lo que vemos y lo que está pasando. Algunas veces podemos ver bellas ilustraciones que ayudan a entender la situación, pero mayoritariamente estamos solos con nuestra imaginación.

¡Pero que esto no los desanime! La narrativa no es perfecta pero definitivamente vale la pena participar en ella. Está llena de grandes momentos y siempre es emocionante tirar los dados en situaciones en que todo puede arruinarse (podemos abusar del sistema de salvar partida para asegurar el éxito, pero eso le quita mucha gracia). Pero sobre todo, es una muy buena historia y los personajes son grandiosos. Sé que ya lo había dicho, pero tengo que hacer mucho énfasis en lo mucho que me gustaron. Ya puse a Giovanna en mi lista de personajes de videojuegos favoritos de todos los tiempos y desde ya empezaré a hacer campaña para que Rhiannon Moushall —la actriz que le da la voz en inglés— se lleve todos los premios posibles por este papel.

Ella no es la única que hace un gran trabajo. Todos los actores principales son excelentes y aunque algunos de los secundarios no están a la misma altura — hay acentos y entonaciones tan exageradas que parecen parodias— creo que es uno de los títulos mejor actuados que he jugado últimamente. Aunque las voces no estén dobladas a más idiomas, los textos sí están localizados al español. Como está basado en el español de España, hay algunos regionalismos que no se entienden bien en Latinoamérica y cuenta con algunos errores de traducción, como secciones que aparecen en idiomas incorrectos.

Igual que muchas otras historias cuyos mundos son descritos con el sufijo ‘punk’, Aether & Iron nos habla de una sociedad desigual dividida entre tiranos y oprimidos. Los barones de Nueva York representan diferentes caras del fascismo que usa el miedo, los vicios y la religión para manipular y controlar a quienes están por debajo de ellos mientras ignoran problemas existenciales como el Pozo, una anomalía gravitacional causada por el uso del éter —y una clara analogía del calentamiento global— que amenaza con destruir las islas que lo rodean. El juego hace un gran trabajo mostrando las resistencias políticas y culturales que son necesarias para enfrentar mundos así (como el real, fíjense) y aunque muchos de los protagonistas son “criminales con corazón de oro”, no los critica por tener que recurrir a medios ilegales para sobrevivir.

Por cierto, nunca me quedó claro por qué decidieron describir a este juego como “Decopunk”. El nombre viene del movimiento artístico ‘Art déco’ que se popularizó en los años 20 y 30 del siglo XX, pero se considera un movimiento principalmente burgués ´sin una ideología revolucionaria detrás. Usualmente, los géneros con sufijo ‘punk’ —cyberpunk, steampunk, solarpunk, dieselpunk— hacen referencia a las tecnologías y combustibles que cambiaron el rumbo de la historia, por lo que tendría mucho más sentido que el juego fuera descrito como “Eterpunk”.

Además de su mundo, el otro gran elemento que diferencia a Aether & Iron de la oleada de RPG narrativos que tenemos en el presente son sus combates de vehículos por turnos. Podemos personalizar los vehículos —cada uno con diferentes características— con varios tipos de motor, armaduras, armas y objetos que mejoran la movilidad y nos dan diferentes opciones de movimiento, ataque, soporte y defensa. Durante estas persecuciones también tenemos que poner atención a los obstáculos que hay en el camino y a los vehículos de personas inocentes que pueden ser un estorbo.

Aunque personalmente encontré estos combates muy divertidos y emocionantes, también pueden ser bastante complicados tanto en el modo ‘equilibrado’ como en el más difícil. Requieren mucha estrategia y reparar los autos requiere objetos especiales o gastar dinero y muchos recursos en talleres que no siempre están accesibles. Seguramente algunos de ustedes sean atraídos por este juego debido a su historia y personajes, y no les importan estos combates, afortunadamente pueden bajar la dificultad para que no sean tan problemáticos.

Si debo mencionar qué fue lo que menos me gustó de este juego, tiene que ser lo propenso que es a los problemas técnicos. Sufrí de tiempos de carga demasiado largos y secciones en que se bloqueaba, forzándome a reiniciar la partida, pero definitivamente puedo culpar de eso a mi PC de muy baja gama. Otras personas que lo están jugando con mejores máquinas no reportan esos problemas, pero sí constantes ‘bugs’ que hacen que los objetivos desaparezcan, que algunos elementos no carguen en pantalla o que algunas misiones no avancen a pesar de cumplir los requisitos. Afortunadamente los desarrolladores han estado muy pendientes de los comentarios de los jugadores, así que es probable que todo esto sea parte del pasado cuando ustedes comiencen a jugar.

Aether & Iron dura entre 25 y 30 horas. No es muy rejugable a menos que quieran probar suerte en dificultades mayores —las decisiones que tomamos no abren nuevas rutas ni cambian mucho la historia— pero definitivamente es un juego que vale mucho la pena. Todas las críticas que hice contra el desarrollo de la trama y los problemas técnicos que tuve quedaron opacados por mis buenos recuerdos de Giovanna, Nellie y compañía y es posible que en el futuro vuelva a este juego solo para disfrutar de los diálogos, de los exageradamente poéticos pensamientos de Gio y para pasar más tiempo en Nueva York. Este mundo Eterpunk —disculpen ‘Decopunk’— es realmente intrigante y me gustaría mucho que sus creadores lo expandieran en futuros juegos.

Aether & Iron 7.8 Calificación

Reseña hecha con una copia digital de Aether & Iron para Steam brindada por Seismic Squirrel.