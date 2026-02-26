Videojuegos

Age 1000 es en realidad Dragon Ball Xenoverse 3

Xenoguerreros al alza.

Cesar Nuñez
Hace un mes, Bandai Namco anunció un nuevo proyecto de Dragon Ball titulado en código ‘Age 1000’, cuyo lanzamiento está previsto para 2027 pero del que no se comentó mucho. Si bien los fanáticos de Goku y compañía ya tenían múltiples teorías sobre este nuevo proyecto, su género y jugabilidad, parece que ya se sabe la verdad de la propia fuente. El canal oficial en YouTube de Bandai Namco en el Sudeste asiático, añadió recientemente el tráiler de ‘Age 1000’ a una nueva lista de reproducción titulada: Dragon Ball Xenoverse 3.

Dragon Ball Xenoverse 3

Muchos alcanzaron a verlo antes que la misma cuenta de YouTube de Bandai Namco lo eliminara. Como se ha destacado en redes sociales, incluso se reveló la misma portada de arte junto con el título ‘Age 1000’. Por supuesto, Bandai Namco aún no ha confirmado que ‘Age 1000’ sea Dragon Ball Xenoverse 3 y el título oficial del juego se va a revelar más adelante. Así que mejor vamos a fingir que no sabemos nada, pese a que sea un secreto a grito de saiyajin.

‘Age 1000’ es un mundo completamente nuevo de Dragon Ball con personajes inéditos del fallecido creador de la serie, Akira Toriyama. Según Bandai Namco, el proyecto lleva en desarrollo entre seis y siete años, incluyendo la fase conceptual inicial. En abril conoceremos más detalles. Aunque no se ha anunciado ninguna plataforma para este nuevo título, Bandai Namco lanzó Dragon Ball Xenoverse 2 para Nintendo Switch en 2017 y Dragon Ball: Sparking! Zero para Switch y Switch 2 el pasado mes de noviembre, pero es posible que Dragon Ball Xenoverse 3 solo llegue a Switch 2 entre los sistemas Nintendo. Además de PS5, Xbox Series X/S y PC.

