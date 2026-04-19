Videojuegos

Age 1000, ha sido presentado oficialmente como Dragon Ball Xenoverse 3

Bandai Namco confirma que Project: Age 1000 es Dragon Ball Xenoverse 3, juego que llegará en 2027 con diseños de Akira Toriyama.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Durante el segundo día del evento Dragon Ball Games Battle Hour 2026, Bandai Namco confirmó que el título anteriormente conocido bajo el nombre en clave Dragon Ball Project: Age 1000 es en realidad Xenoverse 3. Este anuncio ratifica las especulaciones surgidas tras el evento Genkidamatsuri, donde se presentaron los primeros avances de un proyecto que contaba con la participación del creador de la obra original, Akira Toriyama en el diseño de uno de sus personajes principales.

¿Cuándo sale Dragon Ball Xenoverse 3?
Durante la presentación también se reveló que en Dragon Ball Xenoverse 3 habrá la opción de un avatar mujer con el diseño de Akira Toriyama.

El tráiler de Dragon Ball Xenoverse 3 inicia con una secuencia de animación situada en una nueva locación denominada New City. En este fragmento, se introdujo a un personaje inédito que interactúa con un personaje similar a Bulma, antes de encontrarse con el avatar que representa a los jugadores en el mundo de Xenoverse 3.

- Publicidad -

¿Cuándo sale Dragon Ball Xenoverse 3?

El tráiler presenta a los personajes originales del juego y muestra un poco de cómo se verá Dragon Ball Xenoverse 3.

Bandai Namco informó que el lanzamiento de Dragon Ball Xenoverse 3 está programado para el transcurso del año 2027. En cuanto a las plataformas en las que estará disponible, un aspecto relevante del tráiler de Dragon Ball Xenoverse 3 fue la ausencia del Switch 2. Ya que, las plataformas que recibirán a Dragon Ball Xenoverse 3 desde su lanzamiento serán PlayStation 5, Xbox Series y PC (Steam).

¿Cuándo sale Dragon Ball Xenoverse 3?
¿Cuándo sale Dragon Ball Xenoverse 3?

Para revivir todos los anuncios y peleas del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

🔥

Más noticias del universo 7

Dragon Ball: Sparking! Zero, la masiva actualización Super Limit-Breaking NEO tendrá 30 personajes, nuevos modos y más
 Dragon Ball: Sparking! Zero, la masiva actualización Super…
Dragon Ball FighterZ: te contamos cuándo llega Goku SS4 de Daima y los resultados del Masters Showdown
 Dragon Ball FighterZ: te contamos cuándo llega Goku…
El nuevo tráiler de Dragon Ball Super Beerus anuncia la resurrección de Freezer
 El nuevo tráiler de Dragon Ball Super Beerus…
Dragon Ball Games Battle Hour 2026: todos los anuncios del evento que celebró la obra de Akira Toriyama
 Dragon Ball Games Battle Hour 2026: todos los…
Actualizaciones gratuitas de Dragon Ball: Sparking! ZERO agregarán nuevos modos
 Actualizaciones gratuitas de Dragon Ball: Sparking! ZERO agregarán…
Toriko en español latino y el especial ‘crossover’ con Dragon Ball y One Piece se estrenan por Netflix Latinoamérica
 Toriko en español latino y el especial ‘crossover’…

Fuente: @db_eventpj

Más de:
Dragon Ball Xenoverse 3 Dragon Ball Xenoverse 3
Dragon Ball: Sparking! Zero, la masiva actualización Super Limit-Breaking NEO tendrá 30 personajes, nuevos modos y más
Dragon Ball FighterZ: te contamos cuándo llega Goku SS4 de Daima y los resultados del Masters Showdown
El nuevo tráiler de Dragon Ball Super Beerus anuncia la resurrección de Freezer
SNK celebra el 30 aniversario de Metal Slug con el anuncio de un nuevo proyecto
Dragon Ball Games Battle Hour 2026: todos los anuncios del evento que celebró la obra de Akira Toriyama
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior El nuevo tráiler de Dragon Ball Super Beerus anuncia la resurrección de Freezer
Siguiente artículo Dragon Ball FighterZ: te contamos cuándo llega Goku SS4 de Daima y los resultados del Masters Showdown
No hay comentarios

Lo último

Battlefield 6: nuevos mapas, batallas navales y todo lo que llega en las temporada del 2026 al juego
Videojuegos
Fatal Fury: City of the Wolves, te explicamos cómo pelea Wolfgang Krauser «El emperador de la oscuridad» en nuestras primeras impresiones
Videojuegos
Cómo sacar el final verdadero de Pragmata (sin spoilers)
Videojuegos
Square Enix revela figuras coleccionables de Crono y Marle de Chrono Trigger
Cultura POP