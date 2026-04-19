Age 1000, ha sido presentado oficialmente como Dragon Ball Xenoverse 3

Durante el segundo día del evento Dragon Ball Games Battle Hour 2026, Bandai Namco confirmó que el título anteriormente conocido bajo el nombre en clave Dragon Ball Project: Age 1000 es en realidad Xenoverse 3. Este anuncio ratifica las especulaciones surgidas tras el evento Genkidamatsuri, donde se presentaron los primeros avances de un proyecto que contaba con la participación del creador de la obra original, Akira Toriyama en el diseño de uno de sus personajes principales.

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Durante la presentación también se reveló que en Dragon Ball Xenoverse 3 habrá la opción de un avatar mujer con el diseño de Akira Toriyama.

El tráiler de Dragon Ball Xenoverse 3 inicia con una secuencia de animación situada en una nueva locación denominada New City. En este fragmento, se introdujo a un personaje inédito que interactúa con un personaje similar a Bulma, antes de encontrarse con el avatar que representa a los jugadores en el mundo de Xenoverse 3.

¿Cuándo sale Dragon Ball Xenoverse 3?

El tráiler presenta a los personajes originales del juego y muestra un poco de cómo se verá Dragon Ball Xenoverse 3.

Bandai Namco informó que el lanzamiento de Dragon Ball Xenoverse 3 está programado para el transcurso del año 2027. En cuanto a las plataformas en las que estará disponible, un aspecto relevante del tráiler de Dragon Ball Xenoverse 3 fue la ausencia del Switch 2. Ya que, las plataformas que recibirán a Dragon Ball Xenoverse 3 desde su lanzamiento serán PlayStation 5, Xbox Series y PC (Steam).

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Fuente: @db_eventpj