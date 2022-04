Age of Empires II: DE — Dynasties of India: fecha, civilizaciones y todo lo que necesitas saber del nuevo DLC

El rumor era completamente cierto. Un nuevo DLC de Age of Empires II: Definitive Edition llegará en una próxima fecha con el nombre de Dynasties of India y traerá tres nuevas civilizaciones: Gurjaras, Dravídicos y Bengalíes. Adicionalmente, un viejo conocido tiene algunos cambios, pues los Indios ahora se conocen como Indostaníes.

En este esencial de Age of Empires II: Dynasties of India te explicamos sobre las nuevas civilizaciones que llegan.

En las últimas horas fue revelada toda la información que esperábamos sobre el nuevo contenido, así que resolvemos todas tus dudas sobre Age of Empires II: Dynasties of India como la fecha de lanzamiento, lo que hacen las civilizaciones de los Gurjaras, Dravídicos, Indostaníes y Bengalíes; así como su precio a continuación:

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Age of Empires II: Dynasties of India?

Según los desarrolladores, la fecha de lanzamiento oficial de Age of Empires II: Dynasties of India será el 28 de abril de 2022.

¿Cuánto costará Age of Empires II: Dynasties of India?

El juego ya se puede preordenar tanto en Steam como en la Microsoft Store. En el primer lugar cuesta 20.000 pesos colombianos, mientras que en el segundo son solo 18.000 en caso de contar con Xbox Game Pass.

Age of Empires II: DE – Dynasties of India: ¿Cómo son las bonificaciones y el árbol de tecnología de los Gurjaras?

Los Gurjaras son una civilización de caballería y camellos tienen las siguientes bonificaciones.

Comienzan con dos arbustos de bayas .

. Los animales de rebaño pueden ser guarecidos en molinos para producir comida.

Las unidades montadas hacen un 50% más de daño adicional (como los húsares a los monjes).

(como los húsares a los monjes). Los barcos pesqueros pueden guarecerse en los muelles .

. Bonus de equipo: camellos y elefantes son creados un 25% más rápido.

Adicionalmente, estas son sus unidades únicas:

Lanzador de Chakram (infantería a distancia): infantería que causa daño cuerpo a cuerpo a una corta distancia. Fuerte contra infantería y débil contra arqueros y asedio.

(infantería a distancia): infantería que causa daño cuerpo a cuerpo a una corta distancia. Fuerte contra infantería y débil contra arqueros y asedio. Jinete Shrivamsha y Jinete Shrivamsha de Élite (caballería producida en el establo): caballería ligera capaz de esquivar proyectiles. Fuerte contra arqueros y débil contra camellos y piqueros.

y (caballería producida en el establo): caballería ligera capaz de esquivar proyectiles. Fuerte contra arqueros y débil contra camellos y piqueros. Camello de Exploración (camello producido en el establo): versión de la Edad Feudal del Jinete de Camello. Es débil contra caballería y débil contra piqueros y monjes. Esta civilización comienza la partida con esta unidad y no con una Caballería de Exploración.

(camello producido en el establo): versión de la Edad Feudal del Jinete de Camello. Es débil contra caballería y débil contra piqueros y monjes. Esta civilización comienza la partida con esta unidad y no con una Caballería de Exploración. Elefante con Armadura (elefante producido en el taller de maquinaria de asedio): elefante que reemplaza a los arietes. Causa daño adicional a los edificios y es resistente a ataques a distancia. Débil contra tropas cuerpo a cuerpo. Los monjes no pueden convertirlo a la distancia.

Tecnologías importantes y posibles estrategias

Sus tecnologías únicas son:

Kshatriyas: Las unidades militares cuestan 25% de alimento.

Las unidades militares cuestan 25% de alimento. Guardias fronterizos: Jinetes de camello y Arqueros en elefante obtiene +4 de armadura cuerpo a cuerpo.

En Age of Empires II: DE – Dynasties of India los Gurjaras están desprovistos completamente de Arietes, Arqueros a Caballo, Jinetes y Elefantes de Combate. Tampoco cuentan con Piqueros, Arbalesteros ni Alto Horno. Debido a esto, muchas veces dependerán exclusivamente de su caballería y Arqueros en elefante (entrenados en la galería de tiro con arco). Sus camellos probablemente serán los mejores del juego con un brutal daño y resistencia en fases tardías de la partida.

Enlace para ver el árbol de tecnología de los Gurjaras completo.

Age of Empires II: DE – Dynasties of India: ¿Cómo son las bonificaciones y el árbol de tecnología de los Dravídicos?

Los Dravídicos son una civilización naval y de infantería que tiene las siguientes bonificaciones:

Reciben +200 de madera cuando avanzan a la siguiente edad.

cuando avanzan a la siguiente edad. Los barcos pesqueros y pescadores cargan +15 unidades más .

. Las tecnologías de los cuarteles cuestan -50% .

. Los hostigadores y Arqueros en Elefantes atacan un 25% más rápido .

. Bonificación de equipo: los muelles otorgan 5 de espacio de población.

Por otro lado, estas son sus unidades únicas:

Espadachín Urumi (infantería): Infantería con espada en forma de látigo que puede cargar su ataque. Es fuerte contra infantería y edificios y débil contra arqueros a larga distancia.

(infantería): Infantería con espada en forma de látigo que puede cargar su ataque. Es fuerte contra infantería y edificios y débil contra arqueros a larga distancia. Thirisadai (barco de guerra): Barco que lanza múltiples proyectiles. Fuerte contra otros barcos.

(barco de guerra): Barco que lanza múltiples proyectiles. Fuerte contra otros barcos. Elefante con Armadura (elefante producido en el taller de maquinaria de asedio): elefante que reemplaza a los arietes. Causa daño adicional a los edificios y es resistente a ataques a distancia. Débil contra tropas cuerpo a cuerpo. Los monjes no pueden convertirlo a la distancia.

Tecnologías importantes y posibles estrategias

Las tecnologías únicas son:

Cuerpos médicos : Las unidades de elefantes regeneran 20 puntos de vida por minuto.

: Las unidades de elefantes regeneran 20 puntos de vida por minuto. Acero wootz: Infantería y caballería ignora armadura.

En Age of Empires II: DE – Dynasties of India los Dravídicos no cuentan con Arqueros a Caballo, Arietes, Cañones de Asedio y están desprovistos de casi todo en el establo: Pureza de Sangre, Húsar, Jinetes, la línea de camellos y Lanceros Esteparios. En este punto solo cuentan con Caballería Ligera y Elefantes de Combate (sin versión élite).

Por otro lado, cuentan con excelentes opciones en la galería de tiro con arco, los cuarteles y el muelle.

Enlace para ver el árbol de tecnología de los Dravídicos completo.

Age of Empires II: DE – Dynasties of India: ¿Cómo son las bonificaciones y el árbol de tecnología de los Bengalíes?

Los Bengalíes son una civilización naval y de elefantes que ofrece lo siguiente:

Las unidades de elefantes reciben un 33% menos de daño adicional y resisten más a la conversión.

y resisten más a la conversión. Los Centros Urbanos generan dos aldeanos cuando se avanza a la siguiente edad y los barcos regeneran vida lentamente.

cuando se avanza a la siguiente edad y los barcos regeneran vida lentamente. Los barcos regeneran vida a un ritmo de 15 puntos por minuto .

. Bonificación de equipo: Rutas comerciales otorgan 10% de alimento en adición al oro que producen.

En cuanto a sus unidades únicas:

Ratha (carro): Unidad rápida que puede cambiar entre ataques a distancia y cuerpo a cuerpo. Fuerte contra infantería y débil contra Hostigadores y camellos.

(carro): Unidad rápida que puede cambiar entre ataques a distancia y cuerpo a cuerpo. Fuerte contra infantería y débil contra Hostigadores y camellos. Elefante con Armadura (elefante producido en el taller de maquinaria de asedio): elefante que reemplaza a los arietes. Causa daño adicional a los edificios y es resistente a ataques a distancia. Débil contra tropas cuerpo a cuerpo. Los monjes no pueden convertirlo a la distancia.

Tecnologías importantes y posibles estrategias

Entre sus tecnologías únicas están:

Paiks: Rathas y elefantes atacan 20% más rápido.

Rathas y elefantes atacan 20% más rápido. Mahayana: Aldeanos ocupan 10% menos de espacio de población.

En Age of Empires II: DE – Dynasties of India los Bengalíes carecen de Arqueros a Caballo, Artilleros Manuales, Arietes, Húsares, la línea de Jinetes, la línea de camellos y Cañones de Asedio. Pueden jugar con arqueros, pero la falta de Dactilera eventualmente los obligará a usar Arqueros en Elefante, pues esta es compensada por la tecnología única. A la infantería le faltan algunas tecnologías y ya que tienen Elefantes de Combate con todas las mejoras, podrían usarlos para embestir fuertemente ciudades.

Enlace para ver el árbol de tecnología de los Bengalíes completo.

¿Cómo son las bonificaciones y el árbol de tecnología de los Indostaníes?

Los antiguos Indios son ahora Indostaníes. Aunque en esencia siguen siendo lo mismo, eso no quiere decir que no hayan tenido cambios. Estas son sus bonificaciones:

El costo de los aldeanos se reduce progresivamente con el paso de las edades. -10% en Alta Edad Media, -15% en Edad Feudal, -20% en Edad de los Castillos y -25% en Edad Imperial.

en Alta Edad Media, en Edad Feudal, en Edad de los Castillos y en Edad Imperial. Las unidades de pólvora ganan +1 de armadura cuerpo a cuerpo y antiproyectil (nuevo) .

Unidades de camello atacan 25% más rápido (nuevo) .

. Pueden construir Caravanserai en Edad Imperial (nuevo) .

. Bonificación de equipo: Caballería ligera y camellos causan +2 de daño a edificios.

Mientras tanto, estas son sus unidades únicas:

Ghulam (infantería): Unidad que puede atravesar múltiples objetivos con su lanza. Fuerte contra arqueros (nuevo)

(infantería): Unidad que puede atravesar múltiples objetivos con su lanza. Fuerte contra arqueros Camello Imperial (camello): Mejora del Camello con Armadura que aporta más daño y vida.

(camello): Mejora del Camello con Armadura que aporta más daño y vida. Elefante con Armadura (elefante producido en el taller de maquinaria de asedio): elefante que reemplaza a los arietes. Causa daño adicional a los edificios y es resistente a ataques a distancia. Débil contra tropas cuerpo a cuerpo. Los monjes no pueden convertirlo a la distancia.

También llega un nuevo edificio único:

Caravanserai: Cura e incrementa la velocidad de las Carretas de Mercancías en un radio de 10 casillas.

Tecnologías importantes y posibles estrategias

Estas son sus tecnologías únicas:

Carretera del Gran Tronco (posible nombre): Aumenta todos los ingresos de oro en un 10%.

(posible nombre): Aumenta todos los ingresos de oro en un 10%. Shatagni: Artilleros Manuales ganan +2 de rango.

Los ahora Indostaníes perdieron sus Arietes y Arqueros en Elefantes y continúan sin poder crear Jinetes. Siguen con sus opciones de solamente jugar camellos, jugar con unidades de pólvora o tratar de jugar con Arqueros a Caballo (aunque carezcan de Tácticas de los Partos).

Enlace para ver el árbol de tecnología de los Bengalíes completo.

¿Qué otros elementos llegan con Age of Empires II: Dynasties of India?

Aparte de todo, llegan tres campañas:

Babur: Este descendiente de Tamerlán sueña con reconstruir su imperio, pero se tiene que enfrentar a hordas invasoras. Se juegan con Tártaros e Indostaníes.

Este descendiente de Tamerlán sueña con reconstruir su imperio, pero se tiene que enfrentar a hordas invasoras. Se juegan con Tártaros e Indostaníes. Rajendra : Rajendra Chola deberá luchar contra la profunda corrupción que se encuentra en el sur de India. Esta campaña se juega con los Dravídicos.

: Rajendra Chola deberá luchar contra la profunda corrupción que se encuentra en el sur de India. Esta campaña se juega con los Dravídicos. Devapala: El emperador Devapala debe defender su gran imperio de temibles rivales mientras trata de justificar sus polémicas acciones. Se juega con los Bengalíes.

Como dato adicional, se habilitan 23 nuevos logros.

Estos fueron todos los datos relacionados al DLC de Age of Empires II: Definitive Edition – Dynasties of India, su fecha oficial y sus correspondientes civilizaciones: los Gurjaras, Dravídicos, Bengalíes e Indostaníes (aunque para jugarlos no se requiere comprar este contenido).

Fuente: Equipo de desarrollo de Age of Empires