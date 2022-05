Age of Empires III: Definitive Edition sigue presentando nuevos contenidos descargables (DLC). El último que llegó al juego fue el de México como civilización y eso fue hace unos pocos meses. Esta vez lo nuevo que llega a Age of Empires III se llama Knights of the Mediterranean y trae dos nuevas civilizaciones: los Malteses y los Italianos.

A continuación, vamos a ver qué traen estas dos civilizaciones, así como otros cambios que llegan con este contenido descargable.

Age of Empires III: los Malteses

Los Malteses como civilización tienen mejoras apuntadas exclusivamente a la supervivencia de sus unidades militares. Cada envío aumenta la vida máxima de sus tropas. Como si fuera poco, estas se curan cuando están inactivas.

Los hospitales crean tropas y las curan.

Como Malta tiene una relación estrecha con los Caballeros Hospitalarios en la historia, su cuartel es ahora llamado ‘Hospital’. De aquí salen sus tropas a pie y cura a las unidades inactivas que se encuentran a su alrededor. También cuenta con las ‘Comandancias’, edificios que funcionan como establos pero que permiten a las unidades a pie guarecerse y desplegarse en cualquier otra Comandancia, sin importar su ubicación.

También cuentan con un héroe como explorador que tiene más puntos de vida y el cual puede construir depósitos, edificios llenos de pólvora que aumentan el daño de unidades con armas de fuego pero que explota cuando es destruido y causa daños a todo aquel que se encuentre cerca. Entre sus unidades únicas están los Hospitalarios, caballeros que absorben el daño que reciben unidades cercanas; Centinelas, mosqueteros que son más efectivos cerca de fortificaciones; y los Lanzadores de fuego de las campañas, efectivos contra infantería pesada y caballería ligera.

Age of Empires III: los Italianos

Por otro lado, los Italianos como civilización están más enfocados en la economía. Estos pueden desarrollar cualquier mejora económica en cualquier edad y completar cualquiera de estas otorga un colono gratis. Además, comienzan con un arquitecto, una unidad que construye edificios de forma gratuita pero que tarda un tiempo definido. Sin embargo, el jugador puede acelerar el tiempo de construcción en cualquier momento pagando en recursos lo que falta.

Los arquitectos construyen edificios de forma gratuita.

Como edificios únicos, poseen la ‘Basílica’. Este edificio reemplaza la iglesia, permite contratar tropas pontificias y aumenta la velocidad de construcción de edificios cercanos. También poseen el ‘Lombardo’, el cual reemplaza la taberna y además de contratar mercenarios, permite un «depósito» de algún recurso (alimento, madera o monedas) para recibir beneficios a lo largo del tiempo en los dos recursos restantes.

En unidades, cuentan con el Pavisier, un ballestero con mayor defensa de lo normal; así como el Bersagliere, un guerrillero que toca una corneta cada vez que derrota a un enemigo para aturdir por un segundo a las tropas cercanas.

Otros cambios de la actualización 13.9057

En el DLC también llega el modo Magnate. Se trata de un tipo de partidas en el que se deja de lado el combate militar para centrarse en el desarrollo económico. En estas se gana al ganar cierta cantidad de puntos que se obtienen con la recolección de recursos o al completar retos que se indican en la partida. Los combates serán necesarios para hacerse con el control de los puestos comerciales, pero las tropas perderán rápidamente salud con el tiempo, por lo que atacar la ciudad enemiga será poco provechoso.

También estarán disponibles los mapas históricos en Age of Empires III: Definitive Edition – Mediterranean Knights. Se trata de ubicaciones que recrean conflictos reales que ocurrieron en algún momento, exigen objetivos específicos (como controlar ciudades estado, destruir fortalezas, etc.) y que tienen cierta aleatoriedad que los diferencia de las batallas históricas o las campañas, las cuales son mapas fijos que no cambian.

Age of Empires III: Definitive Edition – Mediterranean Knights está disponible en Steam y Microsoft Store a un precio de 29.900 pesos colombianos.

Conoce más sobre la franquicia de Age of Empires en GamerFocus

Fuente: Xbox