Age of Mythology: Retold

Age of Mythology: Retold

Para un jugador que no ha estado al tanto del trabajo de Forgotten Empires, este título podría parecer, a primera vista, un simple remaster. Sin embargo, este estudio, que se ha encargado de revivir la nostalgia trayendo a esta década los juegos de toda la serie, se ha tomado algo en serio el «retold» del juego original del ya extinto Ensemble Studios y han logrado actualizar la visión de este clásico RTS, respetando el material original mientras introducen mejoras que modernizan la experiencia para los jugadores de esta década.

Ni remaster ni el Remake

Esta versión no llega a ser un remake en toda la extensión, pero se posiciona en un punto medio interesante: mantiene la esencia del juego clásico y añade novedades que revitalizan su jugabilidad, trayendo además todo el contenido original y la expansión Los Titanes.

Aunque el juego original es apreciado por muchos, no envejeció de la mejor manera. Age of Mythology: Retold logra que este clásico sea nuevamente jugable, un gran mérito, aunque también expone algunas de las fallas que tenía el título original, junto con nuevas limitaciones en esta versión «recontada».

La Campaña: Entre la Nostalgia y la Oportunidad Perdida

Uno de los aspectos más destacados de Age of Mythology y también de Retold es la campaña, que sigue siendo un pilar fundamental del juego. Las aventuras de Arkhantos y las campañas adicionales de la expansión The Titans se presentan casi como estuvieron en el juego original, pero es difícil no sentir que se ha perdido una oportunidad de mejorar este aspecto.

El juego carece de animaciones cinemáticas (o cinematográficas) detalladas y las pocas escenas que existen apenas duran unos segundos. Aunque los modelos han mejorado significativamente, siguen siendo poco detallistas, y tanto las expresiones faciales como los movimientos se sienten acartonados y poco naturales.

La «actuación» de los personajes mediante el motor del juego deja mucho que desear, y los intentos de dar «vida» a los diálogos con fotos estáticas y cuadros de texto no logran transmitir emociones de manera efectiva. Esto es especialmente decepcionante, dado que la campaña de Age of Mythology es más personal e inmersiva que la de otros títulos de la franquicia Age of Empires. Quizá lo único que de alguna forma mantiene la atención es que los textos tienen actuación de voz.

Explosiones de nivel mitológico

A nivel gráfico, el salto, si bien bastante notable si se compara al lado del original, queda algo en deuda. No es solo una cuestión de accesibilidad, sino de detalles que, hoy en día, se podrían haber agregado. Hay ciertos aspectos visuales que no alcanzan la riqueza que se espera actualmente si se pone en perspectiva con otros géneros que hoy en día se ven en el género.

Sin embargo, Age of Mythology: Retold brilla en aspectos como las explosiones, el uso de poderes divinos y el daño a los entornos. El uso de un eclipse para oscurecer el mapa mientras caen meteoritos y rayos es todo un espectáculo visual, que no solo demuestra que el juego aún tiene la capacidad de impresionar y capturar la esencia épica que lo hizo famoso en su tiempo, si no que aquí si de alguna manera esos efectos influyen en la experiencia del jugador.

Jugabilidad de los dioses

Si se habla de novedades, llegan varias, principalmente en el apartado de balance y jugabilidad, que hablaremos mas adelante, pero si hay algo interesante y es la sección «batallas míticas» en la campaña, que sirve como complemento, o más bien, contexto de lo que sucede en la historia principal. Hasta el momento, solo hemos encontrado una disponible, pero es probable que se añadan más en el futuro con el roadmap que hay planeado por sus desarrolladores. Esta sección junto a un nuevo diós nórdico, solo está disponible por ahora en el DLC de Freyr que llega el mismo día del lanzamiento.

Age of Mythology: Retold también cuenta con una prueba de rendimiento, similar a la de los otros juegos de la saga Age of Empires más recientes. Esta prueba muestra todo lo que el juego tiene para ofrecer, con efectos y explosiones que ponen a prueba el hardware y al mismo tiempo permiten ver el potencial visual del juego, aunque es necesaria para el multijugador, si recomendamos realizarla solo para ver el show de luces y explosiones. La pantalla de inicio, por su parte, evoca la nostalgia del juego original, mostrando escenarios con cada una de las razas. Los nórdicos, en particular, se ven especialmente bien, destacando en su presentación visual.

Mientras que Age of Empires es una clase de historia, Age of Mythology es una de mitología y cultura

El modo multijugador, que para la gran mayoría de aficionados, es el alma del juego, también brilla con luz propia. El equipo de Forgotten Empires ha hecho un excelente trabajo, y hemos tenido la oportunidad de notarlo desde la beta donde han escuchado a la comunidad y la experiencia, sobre todo competitiva, ha tenido una gran mejora versus el juego original.

Una de mis quejas con Age of Mythology es que con su expansión The Titans, las partidas se convirtieron en una carrera contra el tiempo para ver quién construía su titán primero. Se perdió bastante del early game y algunos dioses tenían más ventaja que otros en este Rush a la edad mitológica. En Retold sentimos que el titán es una herramienta más y no el objetivo. Adicionalmente con la llegada de la nueva seudo era, la de la maravilla, se incentiva a que el jugador esté pendiente de su economía ya que llegar a esta garantizará casi que tener poder ilimitado. En una partida de más de 4 jugadores, se garantiza un frenesí de locura y juegos artificiales.

En nuestras horas de juego, hemos podido disfrutar de cada una de estas civilizaciones y sumergirnos en sus mitologías. Las batallas entre egipcios y nórdicos son una auténtica maravilla visual y estratégica, mientras que ver a los atlantes desplegar su tecnología es simplemente fascinante, los griegos, con jugabilidad más tradicional, son una apuesta segura. Este título es un deleite para los nostálgicos que disfrutaron del juego hace 20 años, y en este apartado no falla. La capacidad de sumergirse nuevamente en estas épicas confrontaciones mitológicas es una de las mayores fortalezas de Age of Mythology: Retold.

En nuestras pruebas se puede decir que en general la experiencia en línea es fluida y sin problemas de conexión. El juego tendrá crossplay con la versión de Xbox que llega por primera vez, aunque no hemos podido probarlo aún, si se ve como una interesante adición para los jugadores que no juegan en PC y quieren sumergirse en el mundo de los juegos de estrategia en tiempo real.

Clase de historia

Luego de decenas de horas de juego y viendo en retrospectiva, Age of Mythology: Retold , es quizá el juego de la serie más accesible para los jugados no familiarizados con el género RTS y viendo en retrospectiva, junto a Warcraft III, este título es uno de los precursores del géneros MOBA. Aquí, a diferencia de los Age of Empires, los heroes son claves y el buscar reliquias en el mapa, así como conseguir favor de los dioses como recurso distinto para cada raza.

Las diferencias de conseguir recursos, construcción y combate hacen que cada civilización se sienta única y adaptable a varios tipos de jugador. Para un recien llegado será muy divertido disfrutar batallas «épicas» con los distintos dioses, héroes, y criaturas mitológicas a diferencia de otros juegos de estrategia algo más estrictos y «realistas» en su aproximación al género. Mientras que Age of Empires es una clase de historia, Age of Mythology es una de mitología y cultura. Es destacable también mencionar la sección «Aprender» donde se cuenta un poco de la vida de los dioses y culturas. Es como una mezcla de enciclopedia y guía del juego y civilizaciones.

Hablando de novatos, hay una importante novedad jugable, que intuimos, está enfocada en los jugadores de Xbox, y es el sistema de «prioridad aldeano» donde se puede automatizar la gestión de recursos y enfocar el trabajo de estos en ciertas labores y para diferentes épocas, así un jugador no necesitará pensar en mandar a los aldeanos a cazar, buscar oro o talar arboles pues el juego casi que los dividirá de acuerdo a nuestra necesidad puntual. Este sistema está en la parte superior del UI, al lado izquierdo de la barra de poderes dándole gran relevancia pero en nuestra experiencia si ha resultado algo fastidioso, pues tienen a activarse casi que solo cuando se clickear cerca. Afortunadamente es opcional y en partidas multijugador se puede desactivar.

En cuanto a la localización, Age of Mythology llega por primera vez con una traducción en español latino, diferenciándose del español de España, que también está disponible. Sin embargo, al momento de escribir esta reseña, el doblaje en español latino estaba incompleto y ausente en algunas secciones. Y el sonido realmente no tiene mucho que decirse, en nuestra experiencia apenas sentimos cambios, pero la ambientación sonora en lineas generales es la misma del juego original.

(Juego reseñado con una copia para la versión de Steam provista por Xbox Colombia)